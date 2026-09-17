Elecciones en Brasil: encuesta muestra a Lula y Bolsonaro en empate técnico en una eventual segunda vuelta

Según el último sondeo de AtlasIntel, ambos candidatos mantienen menos de un punto de distancia, aunque el senador conservador amplió ligeramente su ventaja.

Hoy 14:17

El senador brasileño Flavio Bolsonaro y el presidente ‌Luiz Inácio ‌Lula ⁠da Silva siguen enfrascados en un empate técnico en una eventual segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil, según una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg publicada este jueves, que muestra al candidato de derecha con una estrecha ‌ventaja dentro del margen de error de la encuesta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro obtendría el 47,2% del apoyo de los votantes, frente al 46,8% del actual presidente de izquierda, según la encuesta de AtlasIntel, que tiene un margen de error de un punto porcentual, y basada en la consulta a 5018 personas en la última semana.

En la simulación para el balotaje, los votos en blanco, nulos e indecisos suman el 6 por ciento.

La encuesta anterior de la misma consultora, publicada el 10 de septiembre, mostraba un escenario aún más ajustado: Bolsonaro aventajaba a ⁠Lula por un 46,4% frente a un 46,2%.

Los números de AtlasIntel coinciden con la tendencia registrada por otras encuestadoras, que en las últimas semanas han mostrado una mejora de Bolsonaro, del conservador Partido Liberal, pero en un escenario incierto.

Según un promedio de encuestas realizado por CNN Brasil, hasta el domingo último, Lula, del Partido de los Trabajadores (PT) lideraba la intención de voto en primera vuelta -prevista para el 4 de octubre- con un 39% y detrás está Bolsonaro, con 33%. Para la segunda vuelta, el promedio ubica al presidente de izquierda un punto arriba de su principal (44%-43%), otro escenario de empate técnico.

Este jueves también se esperaba la publicación de un nuevo sondeo de la consultora Datafolha.

En el ‌escenario de primera vuelta de AtlasIntel, Lula obtendría el 44,1% del apoyo de los votantes, seguido de Bolsonaro, con un 41,7%, y los outsiders Renan Santos (5,1%) y Augusto Cury (3,5%). La encuesta anterior situaba a ‌Lula en un 43% y a Bolsonaro en un 37,4% ⁠en la primera vuelta.

Otro sondeo de esta semana, de CNT/MDA, mostró un escenario más definido. Según ese sondeo, publicado el martes, Lula ‌da ⁠Silva derrotaría a Bolsonaro en una segunda vuelta por más de siete puntos: 47,3% para el actual mandatario y 40% para el hijo del expresidente. Sin embargo, también en este caso el senador acortó la ventaja: en una ⁠encuesta del 11 de agosto, Lula aventajaba ‌al senador Bolsonaro por un 48% frente a un 39,1%.

En un escenario de primera vuelta, según CNT/MDA, Lula obtendría el 40,5% del apoyo de los votantes, ‌seguido de Bolsonaro con el 30,4%, Cury ⁠con el 6%, Ronaldo ‌Caiado con el 3% ⁠y Santos con ⁠un 2,7%.

CNT encuestó a 2002 personas entre el 9 y el 13 de septiembre, con ‌un margen de error de 2,2 puntos porcentuales.