De todo menos guardián: entró un ladrón a su casa y el perro lo invitó a jugar

En lugar de ladrar o ahuyentar al intruso que invadió su casa, el perro creyó que era una visita.
Un adorable golden retriever llamado Nash se volvió viral en EE.UU. por su insólita reacción ante un ladrón.
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En lugar de ladrar o ahuyentar al intruso que invadió su casa, el perro creyó que era una visita: le acercó su juguete favorito y lo invitó a jugar.
Su dueño presenció la surrealista escena por las cámaras de seguridad y llamó a la Policía. Nash recibió a los agentes de la misma forma: moviendo la cola y feliz de tener más invitados.