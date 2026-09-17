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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 SEP 2026 | 27º
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De todo menos guardián: entró un ladrón a su casa y el perro lo invitó a jugar

En lugar de ladrar o ahuyentar al intruso que invadió su casa, el perro creyó que era una visita.

Hoy 14:38
Nash recibió al intruso

Un adorable golden retriever llamado Nash se volvió viral en EE.UU. por su insólita reacción ante un ladrón.

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En lugar de ladrar o ahuyentar al intruso que invadió su casa, el perro creyó que era una visita: le acercó su juguete favorito y lo invitó a jugar.

Su dueño presenció la surrealista escena por las cámaras de seguridad y llamó a la Policía. Nash recibió a los agentes de la misma forma: moviendo la cola y feliz de tener más invitados.

TEMAS EEUU
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