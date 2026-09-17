La Selección Argentina podría cambiar de sede para enfrentar a Burkina Faso

El segundo amistoso de la Albiceleste en la próxima fecha FIFA está previsto para el 3 de octubre y se jugaría en la Bombonera en lugar del Monumental, como estaba anunciado inicialmente.

Hoy 13:09

La Selección Argentina podría cambiar de escenario para uno de sus amistosos de la próxima fecha FIFA. El encuentro ante Burkina Faso, programado para el 3 de octubre, se disputaría en la Bombonera y no en el Monumental, según trascendió.

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La AFA analiza modificar la sede del segundo partido que tendrá la Albiceleste después del Mundial 2026. De no surgir inconvenientes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvería a jugar en el estadio de Boca, donde ya tuvo dos presentaciones durante marzo de este año.

En aquella oportunidad, la Selección consiguió dos victorias en la Bombonera: derrotó 2-1 a Mauritania y goleó 5-0 a Zambia. Ahora, el escenario podría volver a recibir al conjunto nacional para el amistoso frente a Burkina Faso.

La agenda de la Selección Argentina en la fecha FIFA

La Selección Argentina tendrá tres partidos en la próxima fecha FIFA, la primera después del subcampeonato obtenido en el Mundial 2026.

El calendario previsto es el siguiente:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia , en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Argentina vs. , en el de Córdoba. 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso , con la Bombonera como posible sede.

Argentina vs. , con la como posible sede. 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental.

El último encuentro tendrá un condimento especial, ya que está previsto como la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en territorio nacional.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, había confirmado la intención de realizar ese homenaje. “Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el 6 de octubre en Argentina”, expresó.

La sanción que pesa sobre Argentina

Por otra parte, la Selección Argentina deberá afrontar una sanción impuesta por la FIFA a raíz de los incidentes ocurridos durante la Copa del Mundo. Como consecuencia, tendrá una restricción de espectadores en sus próximos dos encuentros.

El primer partido tendrá un 50% del aforo permitido, mientras que la situación correspondiente al segundo encuentro todavía quedó en suspenso.

Además, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada deberán cumplir las suspensiones establecidas por el Tribunal de Disciplina, con 10, 7, 3 y 1 fechas, respectivamente.

En principio, la FIFA consideraría estos encuentros como amistosos Clase A, una condición que permitiría que los jugadores involucrados en las sanciones comiencen a cumplir sus respectivas suspensiones o, en algunos casos, completen las fechas pendientes.