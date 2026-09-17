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Alumnos de seis departamentos visitaron Casa de Gobierno a través del programa “Conociendo mi provincia”

El jefe de Gabinete, Víctor Araujo, recibió a 380 estudiantes de los departamentos Copo, Taboada, Robles, Jiménez, Río Hondo y Choya, quienes recorrieron distintos puntos de la Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

Hoy 14:30
Alumnos Casa de Gobierno

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este jueves por la mañana en Casa de Gobierno a un total de 380 alumnos pertenecientes a instituciones de seis departamentos, quienes a través del programa “Conociendo mi provincia” pudieron vivir una experiencia enriquecedora en un recorrido por distintos lugares de la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

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Se trata de estudiantes que cursan el último año del secundario en el Instituto San José de Calasanz, de Pampa de los Guanacos, departamento Copo; el Colegio Florentino Ameghino, de Añatuya, Taboada; la Escuela Técnica N° 12, de Fernández, Robles; el Instituto Nuestra Señora de la Consolación, de Sumampa de Los Núñez, Río Hondo; el Colegio Cristiano Evangélico “William Morris”, de Frías, Choya; el Colegio Secundario “Mariano Ávila”, de El Charco, y el Agrupamiento N° 86.033, de El Pacará, estos dos últimos ubicados en el departamento Jiménez.

El jefe de Gabinete transmitió un saludo muy especial del gobernador Elías Suárez a todos los profesores en su día, a quienes también agradeció por acompañar a los estudiantes en esta vivencia impulsada desde hace 14 años por el Gobierno de la provincia.

Araujo resaltó que el programa “permite a muchos chicos del interior conocer la Capital y distintos lugares turísticos, así como también instituciones y espacios emblemáticos y representativos de nuestra provincia”.

En un territorio tan extenso, donde muchas veces las distancias representan un obstáculo, este programa contribuye a reducir esas asimetrías y permite que los estudiantes accedan a experiencias y conocimientos que enriquecen su formación”, expresó.

Asimismo, señaló que se trata de una herramienta que complementa las modalidades tradicionales de aprendizaje en el aula y en la escuela. “Es un programa muy importante, original y novedoso, que también tiene un valor emocional muy significativo. Seguramente este viaje durante la etapa secundaria será un recuerdo que los va a acompañar para siempre”, concluyó.

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