En microbikini y desde la piscina: Six Sex deslumbró en Miami y causó furor en redes

La cantante compartió una serie de imágenes desde Estados Unidos en las que mostró su particular look nocturno. La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y comentarios de sus seguidores.

Hoy 07:57

Six Sex volvió a captar la atención en las redes sociales con una serie de postales desde Miami, donde disfrutó de una noche de piscina y posó con un llamativo estilismo que no pasó desapercibido.

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La artista urbana eligió un conjunto de dos piezas en blanco, compuesto por un microbikini de tiras finas y un detalle minimalista con el símbolo del yen en rojo. El diseño se destacó por su particular propuesta y rápidamente recibió elogios de sus seguidores.

Para completar el look nocturno, la cantante sumó anteojos de inspiración dosmilera y llevó su cabello oscuro suelto, con el flequillo al viento. En medio del agua y bajo la luz de la luna, posó para la cámara y aportó un marcado aire sensual a las imágenes.

La publicación generó una rápida repercusión en redes sociales, con decenas de miles de “me gusta” y numerosos comentarios de sus seguidores y colegas.

Entre las figuras que reaccionaron estuvo La Joaqui, quien acompañó las imágenes con emojis de fuego y se sumó a las muestras de admiración que recibió la cantante.

De esta manera, Six Sex volvió a convertirse en uno de los focos de atención de sus seguidores, esta vez desde Miami y con una producción nocturna que rápidamente se multiplicó en las redes.