Oblak bancó a Julián Álvarez en Atlético de Madrid: “Lo estamos apoyando y está dando su máximo”

El arquero del Colchonero respaldó a la Araña después del frustrado pase al Barcelona y aseguró que seguirá dando todo mientras continúe en el equipo de Diego Simeone.

Hoy 10:36

Jan Oblak, arquero y referente del Atlético de Madrid, respaldó públicamente a Julián Álvarez después de la novela del último mercado de pases, que terminó con el delantero argentino permaneciendo en el conjunto dirigido por Diego Simeone.

En la previa del clásico ante Real Madrid, que se disputará este domingo por la séptima fecha de La Liga, Oblak aseguró que el plantel acompañó al delantero durante todo el proceso y destacó su compromiso con el equipo.

“Los jugadores y los capitanes lo hemos gestionado como un tema normal que ha ocurrido. Julián está con nosotros, lo estamos apoyando, está dando su máximo, ya ha jugado algún partido y ha dado todo lo que ha podido”, afirmó el arquero en conferencia de prensa.

El esloveno también fue contundente al hablar del futuro inmediato de la Araña en el Colchonero. “Estoy seguro de que Julián, hasta cuando vaya a estar aquí, va a dar el cien por cien de sí mismo y hacerlo todo lo mejor que pueda para este club y para traer los mejores resultados posibles”, aseguró.

De esta manera, el arquero dejó en claro el respaldo del vestuario hacia el atacante argentino, que ahora tiene la mirada puesta en el duelo frente al Real Madrid, como local.

Oblak elogió a Koke

Además de hablar sobre Julián Álvarez, Oblak se refirió a Jorge “Koke” Resurrección, uno de los máximos referentes de la historia reciente del Atlético de Madrid.

“Es leyenda del club. Lo sigue demostrando, está jugando por méritos suyos no porque es Koke o porque haya jugado tantos partidos como ha jugado, sino porque está entrenando cada día como está entrenando y eso se refleja en el juego también”, destacó.

El arquero también valoró el liderazgo del mediocampista español dentro del plantel: “Es el capitán de este equipo, es una referencia de este club y todos los atléticos pueden estar muy orgullosos de él, porque la verdad que se está dejando la vida para este club”.

Y cerró con un deseo para el histórico futbolista del Colchonero: “Está aquí desde siempre y, como siempre he dicho, él es un jugador que ojalá dure mucho más, pero que termine su carrera en este club”.