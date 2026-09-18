“No tiene la agenda de la gente que la votó”: Martín Menem criticó a Victoria Villarruel y ella respondió con un meme de Maradona

El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó el rol político de la Vicepresidenta y aseguró que no comparte la agenda del Gobierno. La respuesta llegó de manera irónica.

Hoy 10:05

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a marcar diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel y cuestionó su posicionamiento dentro del oficialismo. Horas después, la titular del Senado respondió de manera irónica a través de sus redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una entrevista con Clarín, Menem sostuvo que Javier Milei mantiene la agenda por la que fue elegido, pero planteó una situación diferente respecto de Villarruel. “La vicepresidenta no tiene la agenda de la gente que la votó. Hay una disociación ahí”, afirmó.

El titular de Diputados profundizó sus cuestionamientos al señalar que “la votaron para una cosa y hace y dice otra totalmente distinta”. Además, sostuvo que la Vicepresidenta “no forma parte del Gobierno” y que no comparte la “agenda transformadora” del oficialismo.

La respuesta de Villarruel

Villarruel evitó realizar una declaración extensa y eligió contestar en X con un meme de Diego Armando Maradona aparentemente dormido, en respuesta a una publicación que difundía las críticas de Menem.

La publicación no estuvo acompañada por ningún mensaje escrito. La imagen fue interpretada en los reportes periodísticos sobre el intercambio como una respuesta irónica a las declaraciones del presidente de la Cámara baja.

Menem también reconoció durante la entrevista que mantiene escaso contacto con Villarruel. “He hablado en alguna oportunidad por algunos temas parlamentarios, pero en los últimos meses no he tenido contacto”, explicó.

Menem defendió la gestión de Milei

Durante la misma conversación, el dirigente libertario defendió la gestión de Javier Milei y se refirió también a la reforma política, el Presupuesto 2027 y la estrategia electoral de La Libertad Avanza de cara al próximo año.

Entre otros puntos, Menem se manifestó a favor de avanzar con cambios en el sistema electoral y sostuvo que el principal objetivo político del espacio es la reelección presidencial en 2027, aunque señaló que las decisiones sobre eventuales acuerdos serán analizadas en cada distrito.

El intercambio entre Menem y Villarruel volvió a hacer públicas las diferencias entre la Vicepresidenta y referentes del oficialismo, esta vez a partir de las declaraciones del titular de Diputados y la posterior respuesta de la presidenta del Senado en redes sociales.