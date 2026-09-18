Kane reveló la charla con Messi tras la derrota de Inglaterra: “Intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto”

El goleador inglés contó qué le dijo a Lionel Messi durante el abrazo posterior a la semifinal del Mundial 2026. Harry Kane destacó la humildad de la Pulga y aseguró que siempre puso al equipo por encima de sí mismo.

Hoy 09:35

Harry Kane, una de las grandes figuras del fútbol inglés y delantero del Bayern Munich, recordó el encuentro que tuvo con Lionel Messi después de la derrota de Inglaterra ante Argentina por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026. El atacante contó detalles del abrazo con la Pulga y explicó qué significó para él ese momento.

“Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera. Pero tengo muchísimo respeto por Messi”, contó Kane en una entrevista con Marca.

El delantero inglés también destacó la trayectoria de la estrella argentina y su manera de relacionarse con los demás. “Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen. Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde”, expresó.

Kane recordó especialmente el saludo que tuvo con Messi después del partido. “De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor”, señaló.

Y agregó: “Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol”.

Kane, Messi y Cristiano Ronaldo

El atacante inglés también habló sobre su objetivo de volver a ganar la Bota de Oro y de compartir un lugar en la conversación histórica junto a Messi y Cristiano Ronaldo. Para Kane, ambos marcaron una época en el fútbol mundial.

“Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación. Son dos de los mejores de la historia. Formar parte de esa conversación ya es algo especial”, afirmó.

Kane reconoció que ganar otra Bota de Oro aparece entre sus objetivos personales, aunque remarcó que su prioridad es aportar al equipo. “Como delantero, se espera de mí que marque goles. La Bota de Oro no es mi único objetivo, pero, por supuesto, sé que, si la gano, también estaré ayudando al equipo”, explicó.

“Cada vez que gano una, quiero otra, y después otra, y esta vez no será diferente. Espero estar ahí otra vez esta temporada, marcando tantos goles como pueda en la Bundesliga, y veremos si puedo conseguir otra”, completó.

Kane y el Balón de Oro

Por último, Harry Kane evitó ponerse como candidato al Balón de Oro 2026, a diferencia de otras grandes figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

“Es complicado. Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo”, respondió cuando le preguntaron por sus posibilidades.

El delantero destacó, de todos modos, que la temporada pasada fue la mejor de su carrera. “La temporada pasada fue increíble, a nivel personal y de equipo. Fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida”, aseguró.

Kane cerró con una referencia a sus 73 goles, una cifra que consideró suficiente para explicar el nivel que alcanzó: “Estoy extremadamente orgulloso de ello. Sólo puedo agradecer a mis compañeros y a todos los que me ayudaron a que fuera posible. Pero el Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan”.

“Desde mi punto de vista, la temporada pasada ya es pasado. Ahora estoy centrado en esta y tengo ganas de ver qué más puedo hacer. Sé que se va a hablar mucho del Balón hasta octubre, porque es un gran premio”, concluyó.