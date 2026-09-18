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Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado y lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 08:56

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

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Sábado 19 de septiembre:

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Brea Pozo Viejo (dpto. San Martín).

Lunes 21 de septiembre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando al barrio Reconquista de la ciudad Capital y a parte de la ciudad de Clodomira (barrios Islas Malvinas y B° Ramón Carrillo).

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