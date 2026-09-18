El técnico de Flamengo palpitó las semifinales de la Libertadores ante Estudiantes

Leonardo Jardim elogió al Pincha luego de la clasificación del conjunto brasileño ante Independiente del Valle y recordó que ya se enfrentaron en la fase de grupos. “Conocemos su valía”, afirmó.

Hoy 10:09

Estudiantes ya tiene rival para las semifinales de la Copa Libertadores. Flamengo empató 1-1 con Independiente del Valle en el Maracaná, cerró la serie con un global de 3-1 y avanzó a la próxima instancia, donde se enfrentará nuevamente con el conjunto platense.

Después de conseguir la clasificación, Leonardo Jardim destacó las virtudes del equipo dirigido por Alexander Medina y recordó los duelos que ambos protagonizaron durante la fase de grupos.

“Esto demuestra que nuestra zona, el Grupo A, fue fuerte. Los dos equipos clasificados siguen con vida. Es un equipo de calidad, extremadamente intenso”, aseguró el entrenador portugués.

Jardim profundizó su análisis sobre el Pincha y remarcó que ya conoce las características del conjunto argentino. “Estudiantes es un equipo al que ya nos hemos enfrentado, conocemos su valía. Han demostrado este año, y en ediciones recientes de la Copa Libertadores, su energía y la calidad de sus jugadores. Son rivales fuertes”, señaló.

Jardim todavía no piensa en Estudiantes

Más allá de la clasificación, el técnico de Flamengo aclaró que todavía no comenzó a preparar específicamente la serie de semifinales. Antes deberá afrontar un compromiso por el torneo brasileño.

“Tenemos que prepararnos de la mejor manera, siempre respetando a todos e intentando imponer nuestras ideas. Pero hoy mi enfoque está en la recuperación de estos jugadores, porque en tres días hay un partido importante antes del parate, contra Bragantino, y tenemos que estar muy concentrados y tener la actitud correcta para conseguir los puntos”, explicó.

El entrenador también reconoció que su equipo todavía puede alcanzar un nivel superior, aunque valoró haber cumplido con el objetivo principal: avanzar de ronda.

“No alcanzamos el máximo potencial, pero logramos la clasificación, que era el objetivo”, sostuvo Jardim.

Y dejó en claro que el análisis de Estudiantes quedará para más adelante: “Respecto a Estudiantes, el partido más importante ahora es el de este fin de semana contra Bragantino. Solo después del parate podremos analizar con calma cómo afrontar ese partido, porque no podemos ir un paso por delante del otro”.

“No podemos poner el carro delante de los bueyes. El carro siempre debe ir delante. Y solo tendremos que pensar en ese rival después del parate”, concluyó.