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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2026 | 23º
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La intendente Fuentes recibió al equipo del Santiago Rugby que ganó el Torneo Nacional de Mamis Hockey

La jefa comunal felicitó a las jugadoras por el destacado desempeño alcanzado en esta competencia nacional y puso en valor el compromiso, la dedicación y el espíritu deportivo demostrado a lo largo del certamen.

Hoy 09:28

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió a las integrantes del equipo Santiago Rugby Verde, que recientemente se consagró campeón de la Copa de Plata del 36º Torneo Nacional de Mamis Hockey, disputado en la ciudad de Santiago del Estero.

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La delegación estuvo encabezada por su capitana, Cecilia López; el entrenador del equipo, Jonathan Chávez; y el presidente del club, Eduardo Garay, quienes compartieron con la jefa comunal detalles de la participación en el torneo y de la experiencia vivida junto a las demás integrantes del plantel.

También estuvieron presentes los secretarios de Coordinación, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón.

La jefa comunal felicitó a las jugadoras por el destacado desempeño alcanzado en esta competencia nacional y puso en valor el compromiso, la dedicación y el espíritu deportivo demostrado a lo largo del certamen, “que representa un motivo de orgullo para todo el deporte local”.

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