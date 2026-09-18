Argentina vapuleó a Turquía y quedó a un paso de cerrar la serie de la Copa Davis

Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante hicieron su trabajo, ganaron los dos singles del sábado y pusieron match point a la Selección. Molteni y Andreozzi tratarán de liquidar la historia.

Hoy 16:00

Argentina quedó a un paso de asegurar su permanencia en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El equipo dirigido por Javier Frana se impuso en los dos partidos de singles del primer día ante Turquía y este domingo buscará cerrar la serie en el estadio Ruca Che de Neuquén. Desde las 11, con transmisión de TyC Sports, se disputará el dobles.

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La serie no comenzó en un contexto sencillo para el seleccionado argentino. Mientras otros países competían por un lugar en el Final 8, Argentina debía afrontar una eliminatoria clave para evitar el descenso. Sin embargo, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante respondieron con triunfos en sets corridos y dejaron al equipo con un 2-0 que lo coloca a un punto de cumplir el objetivo.

En el primer turno, Cerúndolo, ubicado en el puesto 23 del ranking mundial, venció a Yanki Erel (329°) por 6-0 y 6-4. Luego fue el turno de Tirante (52°), quien derrotó a Mert Alkaya (296°) por 6-2 y 6-4. Los dos encuentros tuvieron un desarrollo similar: los argentinos dominaron con comodidad el primer set y debieron trabajar más en el segundo.

"Me pude llevar el primer set bastante cómodo, pero el segundo sí fue muy duro, salió a jugar mucho mejor y lo gané como había que ganarlo, aguantando y quebrando", explicó Cerúndolo después de su victoria.

Tirante aprovechó su primera localía en Copa Davis

El crecimiento de Thiago Tirante en el equipo argentino fue una de las noticias de la jornada. En apenas siete meses, el platense pasó de ser convocado de urgencia para la serie ante Corea del Sur, en Seúl, a convertirse en una de las principales alternativas del seleccionado y quedarse con el segundo single por delante de Mariano Navone (45°).

Con un saque potente, Tirante superó a un combativo Alkaya y consiguió el segundo punto de la serie. Además, disputó por primera vez una serie de Copa Davis como local, con el público de Neuquén como protagonista.

"Estoy súper contento. Venía sintiéndome muy bien en la semana y se está demostrando lo unidos que estamos y el equipo que somos. Sabemos que ellos están sueltos, que no tienen nada por perder, entonces elevan su nivel más allá del ranking que tienen", expresó el argentino.

De todos modos, Tirante dejó claro que Argentina todavía no puede relajarse: "Todavía no se acabó la serie, los esperamos mañana, quedan partidos y puntos súper importantes".

Este domingo, desde las 11, Andrés Molteni y Guido Andreozzi tendrán la posibilidad de cerrar la eliminatoria en el partido de dobles ante Arda Azkara y Tuncay Duran. Si Turquía consigue descontar, la serie continuará con los singles invertidos hasta definir al ganador.