El gobernador Elías Suárez participó de los festejos por el Día de los Jubilados

En un clima de alegría y camaradería, las autoridades compartieron este encuentro que año tras año se afianza como un espacio de integración, recreación y reconocimiento a quienes forman parte de los distintos centros de jubilados de la ciudad.

Hoy 13:50

Con las instalaciones del Club Red Star de la ciudad Capital totalmente colmadas, se desarrolló este viernes la Fiesta del Día de los Jubilados, que contó con la presencia del gobernador Elías Suárez, quien compartió esta tradicional celebración organizada por la Municipalidad de la Capital y que reunió a integrantes de los 33 centros de jubilados, quienes disfrutaron de música en vivo, baile y un almuerzo.

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El mandatario estuvo acompañado por el el senador Gerardo Zamora; el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; la intendenta Norma Fuentes; el intendente electo, Mario Benavente; la subdirectora de la Tercera Edad de la Capital, Nélida Martínez; la referente de los Centros de Jubilados, Reyna Castillo, entre otros invitados especiales.

En un clima de alegría y camaradería, las autoridades compartieron este encuentro que año tras año se afianza como un espacio de integración, recreación y reconocimiento a quienes forman parte de los distintos centros de jubilados de la ciudad.

En su mensaje, el gobernador destacó: “Nos llena de orgullo y satisfacción poder compartir este día con cientos de personas que durante tanto tiempo han puesto todo su esfuerzo y que hoy reflejan en sus rostros ese empuje, esa sabiduría y esa experiencia acumulada a lo largo de los años, todo ello no ha sido otra cosa que una muestra de amor y cariño por nuestra provincia”.

Agregó: “Hoy queremos decirles que vamos a seguir por ese camino de trabajo que ustedes han marcado y que ha hecho posible que Santiago del Estero esté en un lugar destacado a nivel nacional, como reflejo de una cultura que forma parte de nuestra identidad”.

Por su parte, el senador Zamora dijo: “Me alegra verlos tan felices y nuestro compromiso de todo corazón es que sigamos construyendo hacia el futuro con todos ustedes, un abrazo también a los veteranos de Malvinas. Las Malvinas son argentinas, no nos olvidemos ¡Feliz Día del Jubilado!”.

A su turno la intendente Fuentes resaltó: “En estos nueve años fuimos construyendo y generando programas para acompañar a nuestros adultos mayores, la jubilación es también una etapa para disfrutar, pero sobre todo para construir familia, encuentro y comunidad. Sigamos trabajando juntos, porque ustedes son quienes han entregado tanto a la comunidad para construir este Santiago del Estero que todos queremos”.

En tanto, Reyna Castillo expresó su agradecimiento a autoridades por compartir nuevamente este encuentro con los adultos mayores y por el acompañamiento permanente del Gobierno de la provincia y del municipio capitalino.

Por último la subdirectora de la Tercera Edad de la Capital resaltó la importancia de honrar y respetar a los adultos mayores. “Agradezco especialmente a los 33 centros de jubilados de nuestra ciudad, que son el corazón de este trabajo y mantienen vivos los espacios de encuentro y compañerismo”, dijo.