Mirtha Legrand volvió a ser internada seis días después de recibir el alta

La conductora de 99 años ingresó este viernes por la guardia del Sanatorio Mater Dei y permanecerá en observación. Había sido dada de alta el domingo tras una semana de internación por un cuadro de bronquitis.

Hoy 16:39

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, apenas seis días después de haber recibido el alta médica en ese mismo centro de salud, donde había permanecido durante una semana debido a un cuadro de bronquitis.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó Teleshow, la conductora, de 99 años, ingresó por la guardia y quedó en observación. De acuerdo con personas de su entorno consultadas por el medio, durante la mañana se encontraba bien.

La primera internación había comenzado el lunes 7 de septiembre, luego de que Legrand se ausentara de sus compromisos televisivos. En un principio, desde su entorno habían señalado que atravesaba un cuadro gripal, pero posteriormente los médicos precisaron que se trataba de un problema respiratorio de tipo bronquial, por el que fue hospitalizada en una habitación común del Mater Dei.

Durante esa semana, el sanatorio difundió distintos partes médicos, firmados por su director, Enrique Echagüe, en los que se informó sobre una evolución favorable. El viernes 12 de septiembre, el parte indicó que la conductora continuaba evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio y que tenía una participación activa de su kinesiólogo.

El domingo 13 de septiembre finalmente recibió el alta médica. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, informó entonces el Sanatorio Mater Dei.

Tras abandonar el centro médico, la conductora regresó a su domicilio, donde continuó con su recuperación acompañada por familiares y allegados.

Su hija, Marcela Tinayre, había confirmado al día siguiente que su madre se encontraba mejor y que tenía intenciones de retomar sus actividades laborales. “Le dieron de alta, porque está muchísimo mejor, por suerte. Así que está todo en orden”, había señalado.

Mientras tanto, durante la internación, Juana Viale continuó al frente de La Noche de Mirtha y se refirió al estado de salud de su abuela durante una de las emisiones.

“Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, había expresado la conductora, quien también contó con humor que los médicos debían pedirle a Mirtha que permaneciera internada y descansara.

Ahora, la nueva internación vuelve a poner en pausa el regreso de la histórica conductora a la televisión, mientras permanece bajo observación en el Sanatorio Mater Dei.