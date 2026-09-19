Simeone confirmó que Julián Álvarez estará disponible para el clásico ante Real Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid aseguró que el delantero argentino será convocado para el derbi de este domingo, aunque todavía no definió si será titular o ingresará durante el partido

Hoy 09:53

Diego Simeone despejó una de las principales dudas de cara al clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid. En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador argentino confirmó que Julián Álvarez estará disponible después de haber sufrido una sobrecarga muscular.

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“Nos va a acompañar. Después decidiremos si sale desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo”, confirmó el Cholo.

De esta manera, la Araña volverá a formar parte de una convocatoria luego de perderse los últimos compromisos ante Real Sociedad y Osasuna. Ahora, la incógnita pasa por saber si Simeone le dará un lugar desde el comienzo o preferirá llevarlo de manera progresiva.

Julián Álvarez, con buenos antecedentes ante Real Madrid

El delantero argentino tiene un registro favorable frente al Merengue. En nueve partidos disputados entre su etapa en Manchester City y su llegada al Atlético de Madrid, Álvarez convirtió cinco goles ante el conjunto madrileño.

El clásico también significará su regreso al Estadio Metropolitano, donde su última presentación como local fue ante Villarreal. En aquella oportunidad, el atacante terminó siendo silbado y abucheado por parte de los hinchas mientras sus compañeros saludaban al público.

Días atrás, el director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, había destacado las ganas del argentino de disputar el derbi.

“Julián tiene especial ilusión por jugar el derbi”, había señalado, al explicar que el futbolista trabajaría para recuperarse y estar disponible.

Oblak respaldó a Julián antes del clásico

En la previa del encuentro también habló Jan Oblak, quien respaldó al delantero argentino y aseguró que cuenta con el apoyo del plantel.

“Está con nosotros. Lo estamos apoyando y está dando el máximo. Ya ha jugado y ha dado todo lo que ha podido”, afirmó el arquero esloveno.

Además, destacó el compromiso del atacante con el club: “Estoy seguro de que Julián, hasta cuando esté aquí, va a dar el 100% de sí mismo y va a hacer todo lo mejor que pueda para este club”.

Cuándo juegan Atlético de Madrid y Real Madrid

El clásico madrileño se disputará este domingo 20 de septiembre, desde las 11.15 de Argentina, en el Estadio Metropolitano. El encuentro será transmitido por Disney+.