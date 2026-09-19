El primer juicio por jurados en Metán abordará el femicidio de Cintia Díaz Orellana

El femicidio de Cintia Díaz Orellana será el primer caso sometido a juicio por jurados en Metán, según la Oficina Judicial de Juicio por Jurados del Poder Judicial de Salta.

Hoy 16:16

El femicidio de Cintia Díaz Orellana, una joven de 20 años que dejó una profunda huella en la comunidad de Metán, será el primer caso que se dirimirá a través de un juicio por jurados en esta localidad. Esta decisión fue confirmada por la Oficina Judicial de Juicio por Jurados (OFIJU) del Poder Judicial de Salta, marcando un hito en la aplicación de la justicia en la región.

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Fernando Leoni, responsable de la OFIJU, explicó que el caso cumple con las condiciones legales establecidas por la legislación provincial. La Ley 8478 establece que los delitos graves, como el femicidio, deben ser tramitados mediante este sistema, garantizando así un enfoque más participativo en la administración de justicia.

De acuerdo con el artículo 80 del Código Penal, los delitos considerados deben ser obligatoriamente sometidos a juicio por jurados. En este contexto, serán ciudadanos seleccionados aleatoriamente quienes tendrán la responsabilidad de evaluar el caso, participar en el debate y emitir un veredicto sobre la culpabilidad del acusado.

El modelo implementado para el juicio por jurados en Salta incluye la designación de 12 jurados titulares y cuatro suplentes, asegurando la representación equitativa de género en la composición del jurado, con la misma cantidad de hombres y mujeres. Este enfoque busca reflejar la diversidad de la sociedad en el proceso judicial.

En este caso particular, el imputado es Gastón Ramírez, de 26 años, quien enfrenta cargos de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, alevosía y ensañamiento. Actualmente, Ramírez se encuentra privado de su libertad mientras se lleva a cabo el proceso judicial.

La implementación del juicio por jurados en Salta tuvo su primera experiencia en marzo de este año, cuando se realizó el primer juicio bajo este sistema en la provincia. Desde entonces, la modalidad ha comenzado a extenderse a otras localidades, como Orán, reflejando un avance significativo en la justicia provincial.

El desarrollo de este juicio en Metán no solo representa un paso importante en la lucha contra la violencia de género, sino que también establece un precedente en la forma en que se administrará la justicia en casos de femicidio en la provincia de Salta, promoviendo un sistema más transparente y participativo.