La salud de Mirtha Legrand: encontraron una bacteria y aseguran que mostró una leve mejoría

La conductora de 99 años continúa internada en el Sanatorio Mater Dei tras una recaída en su cuadro respiratorio. Según informó Ángel de Brito, encontraron una bacteria, lograron hidratarla y reportaron una leve mejoría.

Hoy 20:52

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei luego de haber reingresado el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de recibir el alta médica. La conductora permanece bajo atención médica por un cuadro compatible con neumopatía, de acuerdo con el parte emitido por el centro de salud.

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En las últimas horas, el periodista Ángel de Brito informó que Mirtha mostró una leve mejoría. “Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, señaló a través de sus redes sociales. Estos datos no forman parte del parte médico oficial, sino de la información difundida por el periodista.

Según el mismo reporte, La Chiqui atravesó una noche tranquila dentro del cuadro que presenta y su estado general es estable. Además, continúa en una habitación individual, con atención permanente del equipo médico del Sanatorio Mater Dei y a la espera de los estudios correspondientes.

El parte médico firmado por el director del sanatorio, Enrique Echagüe, había informado que la conductora ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles necesarios. La familia, en tanto, expresó su agradecimiento por la preocupación y el respeto por su salud.

Durante su internación recibió la visita de familiares cercanos, entre ellos su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale. De acuerdo con la información difundida, el próximo parte médico oficial está previsto para el lunes 21 de septiembre, siempre que no se produzcan cambios en su estado.

La nueva internación se produjo pocos días después de que Mirtha Legrand recibiera el alta, tras haber permanecido internada entre el 7 y el 13 de septiembre por un cuadro respiratorio.