Rompieron una pared y saquearon un comercio en La Banda a plena luz del día

Una de las damnificadas denunció que desconocidos ingresaron por una abertura ubicada en la parte trasera del local y se llevaron distintos productos. El hecho ocurrió durante el día y ahora piden medidas para reforzar la seguridad del lugar.

Hoy 21:11

Un local comercial ubicado en el barrio Villa Eloisa, de la ciudad de La Banda, fue escenario de un robo durante el día. Según denunció una de las comerciantes, desconocidos ingresaron por la parte trasera del negocio y realizaron un boquete para acceder a la mercadería.

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De acuerdo con el relato de la damnificada, los autores aprovecharon una ventana abierta que comunica con el sector posterior del inmueble y, tras ingresar por allí, realizaron un boquete en uno de los costados. Desde ese lugar habrían sustraído mates, yerberos, riñoneras y bandoleras, entre otros elementos.

La mujer señaló que no escucharon ruidos durante el hecho debido al movimiento habitual de la zona, el tránsito de colectivos y la presencia de clientes dentro del comercio. Además, manifestó su preocupación porque la abertura por la que se produjo el ingreso quedaría sin asegurar durante el fin de semana, y pidió que alguna autoridad intervenga para garantizar medidas de seguridad.

La denuncia fue radicada este sábado en la Oficina de Guardia de la Comisaría Comunitaria N° 13, con intervención del fiscal de Instrucción José Piña. Las circunstancias del hecho quedaron sujetas a la investigación correspondiente.