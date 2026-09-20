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Rosario Central y Argentinos Juniors se enfrentan con la punta de la Zona B en juego

La Academia recibe al Bicho este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

Hoy 00:38

Rosario Central y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

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La Academia llega después de vencer 1-0 a Tigre y afrontará el compromiso con algunas novedades en su formación. Emanuel Coronel fue expulsado en el último encuentro y sería reemplazado por Elías Verón.

Además, Central recibió durante la semana la buena noticia de la renovación de Ignacio Ovando, aunque también confirmó una baja importante: Jáminton Campaz no podrá disputar la Supercopa Internacional ante Estudiantes, el próximo 26 de septiembre en Santiago del Estero, debido a la fecha FIFA.

El conjunto rosarino tendrá así la mirada puesta también en ese partido, en el que buscará quedarse con un nuevo título, aunque primero deberá afrontar el duelo ante Argentinos.

Argentinos busca mantenerse en lo más alto

El Bicho llega como líder de la Zona B y buscará sumar nuevamente para sostenerse entre los principales protagonistas del campeonato.

El equipo dirigido por Nicolás Diez atraviesa una campaña marcada por los empates y las pocas derrotas, resultados que le permitieron ubicarse en la cima de la tabla.

Argentinos ya no cuenta con Alan Lescano, mientras que Hernán López Muñoz aparece como uno de los principales nombres ofensivos del equipo.

El objetivo del conjunto de La Paternal será conseguir un buen resultado en Rosario y continuar alimentando sus aspiraciones en el Clausura, además de mantenerse en carrera por la clasificación a las competencias internacionales de 2027.

Rosario Central vs. Argentinos Juniors: hora, TV y datos del partido

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Gigante de Arroyito

TEMAS Asociación Atlética Argentinos Juniors Club Atlético Rosario Central Liga Profesional de Fútbol
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