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Belgrano quiere volver al triunfo ante un necesitado Estudiantes de Río Cuarto

El Pirata recibe al León del Imperio desde las 19.15 en el estadio Julio César Villagra, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

Hoy 00:42

Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán este domingo desde las 19.15, en el estadio Julio César Villagra, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

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El Pirata llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria después de más de un mes. Si bien se mantiene en puestos de playoffs, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski perdió regularidad respecto del rendimiento mostrado durante el Apertura.

De sus últimos nueve partidos, Belgrano apenas ganó dos y buscará sumar de a tres para llegar de la mejor manera al clásico frente a Talleres, que se disputará el próximo fin de semana.

Además, el arquero Thiago Cardozo fue convocado por Diego Forlán para disputar los próximos tres amistosos de la Selección de Uruguay.

Estudiantes de Río Cuarto, obligado a sumar

El León del Imperio atraviesa un momento delicado. Con apenas seis puntos en nueve fechas, ocupa el decimotercer lugar de la Zona B y necesita comenzar a sumar para alejarse de los puestos más comprometidos.

El conjunto dirigido por Rubén Forestello viene de perder 2-1 ante Instituto y solamente consiguió una victoria en lo que va del campeonato.

Con la pelea por la permanencia como principal preocupación, Estudiantes intentará dar el golpe en Córdoba y conseguir un resultado que le permita comenzar a cambiar su presente.

Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto: hora, TV y datos del partido

Hora: 19.15
TV: ESPN Premium
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Nahuel Viñas
Estadio: Julio César Villagra

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Belgrano de Córdoba Estudiantes de Río IV
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