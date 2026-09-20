Vélez y Tigre se ven las caras en Liniers buscando sumar de a tres

El Fortín recibe al Matador en la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 00:43

Vélez y Tigre se enfrentarán este domingo desde las 21.30, en el estadio José Amalfitani, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Fortín llega como escolta de Instituto en la Zona A y es uno de los equipos más regulares del campeonato. Suma 17 puntos, producto de cuatro victorias y cinco empates, y todavía no perdió en el torneo.

En sus últimas tres presentaciones, Vélez empató 1-1 ante River, venció 1-0 a Estudiantes y volvió a igualar 1-1, esta vez frente a Newell's. Con cinco puntos sumados de los últimos nueve, se mantiene a dos unidades del líder y con ventaja sobre Defensa y Justicia.

Además, el conjunto de Liniers recibió apenas siete goles en nueve fechas y buscará aprovechar su localía para volver al triunfo y continuar en la pelea por la cima.

Tigre quiere reaccionar

El Matador llega con la necesidad de cortar una racha negativa. Perdió sus últimos dos partidos: 1-0 frente a Rosario Central y 2-1 ante Gimnasia.

Anteriormente había empatado sin goles con Barracas Central, por lo que apenas consiguió un punto de los últimos nueve.

Con 12 unidades, Tigre ocupa el décimo puesto de la Zona B y está a cuatro puntos de River, que actualmente se encuentra séptimo, dentro de los puestos de clasificación.

El equipo de Victoria buscará recuperar la regularidad que mostró durante buena parte del campeonato y aprovechar el cruce interzonal para sumar ante uno de los equipos que todavía no conoce la derrota.

Vélez vs. Tigre: hora, TV y datos del partido

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Yamil Possi

Estadio: José Amalfitani