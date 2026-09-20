La Sala Villa Elena recibió mejoras de infraestructura a través de la empresa Coca-Cola

Estas mejoras permitirán continuar fortaleciendo las condiciones del espacio de atención y acompañando la tarea que diariamente realiza el equipo de salud en beneficio de los vecinos.

Hoy 14:04

La Sala Villa Elena fue seleccionada por la empresa Coca-Cola para recibir un importante beneficio destinado al mejoramiento y acondicionamiento de sus instalaciones, como reconocimiento a la atención y al servicio de salud que la institución brinda a trabajadores de la empresa.

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La iniciativa contempla trabajos de pintura, reparación y acondicionamiento de diferentes sectores de la sala, contribuyendo a optimizar el espacio donde diariamente se brinda atención a vecinos de la comunidad.

Este reconocimiento pone en valor el compromiso y la labor cotidiana del personal de salud de la Sala Villa Elena, que desarrolla diferentes acciones de atención, prevención y acompañamiento en beneficio de la comunidad.

Desde la Municipalidad de La Banda se agradeció a la empresa Coca-Cola por valorar el trabajo que se lleva adelante desde este centro de salud y por contribuir con acciones concretas al mejoramiento de sus instalaciones.

Estas mejoras permitirán continuar fortaleciendo las condiciones del espacio de atención y acompañando la tarea que diariamente realiza el equipo de salud en beneficio de los vecinos.