Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2026 | 27º
X
Somos Deporte

Termas de Río Hondo cerró la última edición 2026 de las pruebas libres de motos

Pilotos de distintos puntos de Argentina, Paraguay y Bolivia participaron durante tres jornadas de actividad en el Circuito Internacional. El buen clima y el estado de la pista acompañaron el desarrollo de las pruebas.

Hoy 19:20

El Circuito Internacional de Termas de Río Hondo cerró este domingo la última edición de pruebas libres de motos de 2026, una propuesta que reunió durante tres jornadas a pilotos provenientes de diferentes puntos de Argentina, Paraguay y Bolivia.

La actividad se desarrolló entre el viernes, sábado y domingo, con la participación de diferentes categorías y estilos de motocicletas, entre modelos urbanos y unidades preparadas para competencia.

A lo largo de las jornadas salieron a pista pilotos representantes de distintas provincias argentinas, además de participantes llegados desde Asunción, Paraguay, y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, consolidando nuevamente el carácter internacional de la convocatoria.

El clima acompañó durante los tres días de actividad y el cierre se produjo con una jornada soleada y temperaturas agradables, propias de la primavera.

Según destacaron varios de los participantes, el buen estado del trazado permitió desarrollar las pruebas con seguridad y aprovechar al máximo las prestaciones de las motos, completando así una nueva experiencia en uno de los escenarios más importantes del automovilismo y motociclismo de la región.

De esta manera, el circuito termense bajó el telón de sus pruebas libres de motos 2026, con tres días de actividad sostenida y presencia de pilotos nacionales e internacionales.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca se quedó con un triunfazo en el clásico ante San Lorenzo
  2. 2. Enzo Fernández abrió el triunfo del Manchester City con un golazo para seguir en la cima de la Premier League
  3. 3. El Atlético de los argentinos se quedó con el clásico de Madrid y festejó en casa ante el Real
  4. 4. Aranda comenzó una nueva etapa de su recuperación: cuándo podría volver a jugar en Boca
  5. 5. Güemes perdió con Midland, se hunde en zona de descenso en la Primera Nacional y parece no tener salvación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT