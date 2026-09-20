Termas de Río Hondo cerró la última edición 2026 de las pruebas libres de motos

Pilotos de distintos puntos de Argentina, Paraguay y Bolivia participaron durante tres jornadas de actividad en el Circuito Internacional. El buen clima y el estado de la pista acompañaron el desarrollo de las pruebas.

Hoy 19:20

El Circuito Internacional de Termas de Río Hondo cerró este domingo la última edición de pruebas libres de motos de 2026, una propuesta que reunió durante tres jornadas a pilotos provenientes de diferentes puntos de Argentina, Paraguay y Bolivia.

La actividad se desarrolló entre el viernes, sábado y domingo, con la participación de diferentes categorías y estilos de motocicletas, entre modelos urbanos y unidades preparadas para competencia.

A lo largo de las jornadas salieron a pista pilotos representantes de distintas provincias argentinas, además de participantes llegados desde Asunción, Paraguay, y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, consolidando nuevamente el carácter internacional de la convocatoria.

El clima acompañó durante los tres días de actividad y el cierre se produjo con una jornada soleada y temperaturas agradables, propias de la primavera.

Según destacaron varios de los participantes, el buen estado del trazado permitió desarrollar las pruebas con seguridad y aprovechar al máximo las prestaciones de las motos, completando así una nueva experiencia en uno de los escenarios más importantes del automovilismo y motociclismo de la región.

De esta manera, el circuito termense bajó el telón de sus pruebas libres de motos 2026, con tres días de actividad sostenida y presencia de pilotos nacionales e internacionales.