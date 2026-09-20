Termas de Río Hondo cerró la última edición 2026 de las pruebas libres de motos

Pilotos de distintos puntos de Argentina, Paraguay y Bolivia participaron durante tres jornadas de actividad en el Circuito Internacional. El buen clima y el estado de la pista acompañaron el desarrollo de las pruebas.
El Circuito Internacional de Termas de Río Hondo cerró este domingo la última edición de pruebas libres de motos de 2026, una propuesta que reunió durante tres jornadas a pilotos provenientes de diferentes puntos de Argentina, Paraguay y Bolivia.
La actividad se desarrolló entre el viernes, sábado y domingo, con la participación de diferentes categorías y estilos de motocicletas, entre modelos urbanos y unidades preparadas para competencia.
A lo largo de las jornadas salieron a pista pilotos representantes de distintas provincias argentinas, además de participantes llegados desde Asunción, Paraguay, y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, consolidando nuevamente el carácter internacional de la convocatoria.
El clima acompañó durante los tres días de actividad y el cierre se produjo con una jornada soleada y temperaturas agradables, propias de la primavera.
Según destacaron varios de los participantes, el buen estado del trazado permitió desarrollar las pruebas con seguridad y aprovechar al máximo las prestaciones de las motos, completando así una nueva experiencia en uno de los escenarios más importantes del automovilismo y motociclismo de la región.
De esta manera, el circuito termense bajó el telón de sus pruebas libres de motos 2026, con tres días de actividad sostenida y presencia de pilotos nacionales e internacionales.