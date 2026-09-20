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La Victoria de Loreto se consagró en dos categorías en un torneo infantil en Villa Atamisqui

La escuela de fútbol infantil tuvo una destacada participación en el certamen organizado por FC Municipal de Villa Atamisqui, donde consiguió la Copa de Oro en una categoría y la Copa de Plata en otra.

Hoy 22:32
La Victoria

La escuela de fútbol infantil La Victoria de Loreto tuvo una sobresaliente actuación en el torneo organizado por FC Municipal de Villa Atamisqui, donde logró consagrarse en dos categorías.

El equipo integrado por jugadores de las categorías 2019, 2020 y 2021, dirigido por la profesora Jorgelina Rodríguez, se quedó con la Copa de Oro tras superar a distintos rivales a lo largo de la competencia.

Por su parte, el conjunto de las categorías 2017 y 2018, conducido por la profesora Erika Cabanez, obtuvo la Copa de Plata, completando una jornada muy positiva para la institución loretana.

Durante el certamen, La Victoria se enfrentó a equipos como Semilleritos, Matadero y la Escuelita Municipal de Villa Atamisqui, entre otros.

De esta manera, la escuela volvió a destacarse en el fútbol infantil de la región y cerró su participación con dos títulos que premiaron el trabajo realizado por los chicos y sus entrenadoras.

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