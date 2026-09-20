En un entretenido partido, Vélez venció a Tigre en Liniers y quedó como único escolta

Vélez consiguió una victoria de enorme valor al derrotar 3-2 a Tigre en el estadio José Amalfitani, en un partido cambiante, cargado de emociones y con un cierre electrizante.

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La previa estuvo atravesada por un clima tenso debido a la situación interna del plantel, pero una vez que comenzó a rodar la pelota, el Fortín logró enfocarse en el juego y fue superior durante buena parte del encuentro.

Con Rodrigo Aliendro como eje del mediocampo y las proyecciones de Joaquín García y Elías Gómez, el equipo de Liniers tomó la iniciativa desde el inicio y consiguió ponerse rápidamente en ventaja.

El primer gol llegó tras una buena acción colectiva. Vélez recuperó la pelota, Pellegrini habilitó con precisión y Ronaldo Martínez definió con tranquilidad ante Felipe Zenobio para establecer el 1-0.

Tigre reaccionó, pero Vélez volvió a golpear

En el segundo tiempo, Tigre salió decidido a buscar el empate y encontró mayores espacios. Sin embargo, también quedó expuesto a los contragolpes de Vélez, que tuvo varias situaciones para ampliar la diferencia.

Después de desperdiciar algunas oportunidades, el Fortín recibió el empate. Una buena combinación entre Pity Martínez, Jabes Saralegui e Ignacio Russo terminó con el 1-1 y le dio vida al conjunto de Victoria.

La reacción de Vélez fue inmediata. Poco después, una gran jugada colectiva entre García, Lanzini y Pellegrini terminó con Juan Manuel Policella marcando el 2-1.

Un cierre de locos en el Amalfitani

El partido guardó lo mejor para el final. Un error defensivo entre Silvero y Marchiori fue aprovechado por Dómina, que convirtió el 2-2 y parecía sentenciar la igualdad.

Pero todavía quedaba una última emoción.

Sobre la hora, Ronaldo Martínez volvió a aparecer para marcar el 3-2 definitivo y desatar el festejo de todo Vélez.

El triunfo le permitió al Fortín sostenerse como uno de los protagonistas del Torneo Clausura y quedar segundo en la tabla anual, manteniendo intactas sus aspiraciones en ambos frentes.

Tigre, en cambio, se fue con las manos vacías después de haber logrado empatar dos veces un partido que parecía cuesta arriba.