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Orgullo santiagueño: Natalia Vera ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos y volvió a hacer historia

La ciclista beltranense integró el equipo argentino que terminó segundo en Velocidad por Equipos Femenina en Rafaela. Junto a Guadalupe Díaz y Valentina Méndez, logró además mejorar la marca que se habían propuesto antes de la competencia.

Hoy 16:15

Natalia Vera vivió una jornada inolvidable en el Velódromo “El Invencible” de Rafaela, donde consiguió la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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La ciclista santiagueña, representante del Club Ciclista de Rafaela, integró el equipo argentino de Velocidad por Equipos Femenina junto a Guadalupe Díaz y Valentina Méndez.

Argentina llegó hasta la definición y se enfrentó con Colombia, que finalmente se quedó con la medalla de oro. Sin embargo, el resultado tuvo un valor especial para las argentinas, ya que lograron cumplir uno de los principales objetivos que se habían planteado antes de la competencia: mejorar su marca.

Para muchas personas una medalla de plata parece poco, pero para nosotros, como atletas, es un montón. Veníamos de un Mundial y de un campeonato del mundo y dimos todo. Se vio que nos dejamos todo por nuestro país”, expresó Vera en diálogo con Radio Rafaela.

“Nunca nos damos por vencidas”

La ciclista reconoció que el equipo argentino sabía de antemano que Colombia sería un rival muy exigente en la definición, pero aseguró que nunca dejaron de competir.

Somos muy conscientes de eso, pero tampoco nos damos por vencidas. Dijimos que teníamos que dar todo, porque podían equivocarse o podían pasar muchas cosas. Fuimos a dar lo mejor y se dio esto”, contó.

La medalla tuvo además un significado especial para Vera por el escenario en el que consiguió el podio. En esa misma pista de Rafaela entrenó durante horas y se preparó para competencias de alto nivel.

En este camino también fue fundamental el trabajo de su entrenador, Daniel Capella, quien acompañó a la santiagueña durante el proceso de preparación.

Así, Natalia Vera volvió a llevar a Santiago del Estero al podio internacional, esta vez con una medalla de plata junto a la Selección Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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