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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2026 | 22º
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Lanús y Estudiantes cierran la fecha en La Fortaleza con un duelo que promete

El Granate acumula dos triunfos consecutivos, mientras que el Pincha llega con el envión de su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

Hoy 15:29

Lanús y Estudiantes se enfrentarán este lunes desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Lanús, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El Granate buscará prolongar su buen momento y meterse de lleno en la pelea de la Zona A, mientras que el Pincha intentará volver a sumar de a tres en el campeonato local.

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El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega después de conseguir dos victorias consecutivas: derrotó 1-0 a Defensa y Justicia y goleó 3-0 a Deportivo Riestra. Con esos resultados, Lanús alcanzó los 12 puntos y se ubica octavo, en el último puesto de clasificación a los playoffs.

Estudiantes, en cambio, atraviesa una situación diferente en el torneo local. El conjunto de Alexander Medina ganó apenas uno de sus últimos cinco partidos del Clausura y marcha undécimo con 10 puntos.

Sin embargo, el presente internacional del Pincha es mucho más auspicioso. El equipo platense viene de eliminar a Corinthians en los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de imponerse 1-0 en San Pablo y cerrar un global de 2-1.

La clasificación le permitió a Estudiantes meterse entre los cuatro mejores de América y ahora deberá enfrentar a Flamengo en las semifinales del máximo torneo continental.

Lanús vs. Estudiantes: hora y TV

Hora: 21.15
TV: ESPN Premium
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Sebastián Bresba
Estadio: Ciudad de Lanús

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Estudiantes de La Plata Club Atlético Lanús
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