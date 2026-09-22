Homero Pettinato contó que teme por su seguridad tras ser amenazado: “Puede estar él en el medio”

El conductor relató que denunció a un hombre que, según su testimonio, está obsesionado con Sofía Gonet. Ahora teme que pueda presentarse en el recital que realizará este viernes en San Isidro.

Hoy 12:13

Homero Pettinato contó que atraviesa momentos de preocupación luego de denunciar a un hombre por amenazas y reconoció que teme encontrárselo entre el público durante el recital que tiene previsto realizar este viernes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una entrevista con Moria Casán en el programa La mañana con Moria, el conductor explicó que la situación cambió su manera de afrontar el espectáculo que realizará junto a su proyecto musical Homero Taissen, en San Isidro.

“Yo tengo un show el viernes y es muy difícil subirme al escenario ante 200 o 300 personas y saber que puede estar él en el medio. Es lo que más miedo me da”, expresó Pettinato.

El conflicto se inició, según relató el conductor, después de que un hombre se presentara frente a los estudios de Olga, situación que llevó a Pettinato a realizar una denuncia policial. De acuerdo con su testimonio, se trataría de una persona que mantiene una fuerte obsesión con Sofía Gonet, expareja del conductor.

“Espero que podamos hablar con este chico antes del show así puedo estar tranquilo tocando”, manifestó Pettinato al referirse a la posibilidad de resolver la situación antes de la presentación.

El conductor también contó que, tras realizar la denuncia, un fiscal le consultó qué nivel de protección quería recibir. Sin embargo, explicó que no pretende contar con una custodia permanente.

“No quiero ir con policías para todos lados”, sostuvo.

Pettinato también relató que habló con Gonet luego de las amenazas. Según contó, la joven le manifestó que también estaba asustada y preocupada y que inicialmente no había dimensionado la gravedad de la situación.

“Me dijo que nunca había entendido la gravedad, estaba muy asustada y preocupada”, relató el conductor.

En ese sentido, Pettinato explicó que durante un primer momento ambos habían considerado que los mensajes recibidos eran de menor importancia. “Nos preocupaba pero levemente, creíamos que era inofensivo”, recordó.

Sin embargo, la situación tomó otra dimensión cuando aparecieron amenazas de muerte. “Pero una amenaza de muerte es otra cosa”, remarcó.

Mientras la denuncia continúa bajo análisis de la Justicia, Homero Pettinato espera que la situación pueda resolverse antes del recital del viernes, especialmente por el temor de que el hombre denunciado pueda presentarse entre las personas que concurran al espectáculo.