Celebraron en Santiago la "Noche Internacional de Observación de la Luna"

La iniciativa se realizó este sábado 19 de septiembre y reunió en Santiago del Estero a aficionados a la astronomía, quienes participaron de una jornada dedicada a observar la Luna y acercarse a la ciencia y la exploración espacial.

22/09/2026

Este sábado 19 de septiembre de 2026 se celebró una nueva edición de la Noche Internacional de Observación de la Luna, una propuesta que invita a personas de todo el mundo a reunirse para contemplar nuestro satélite natural y conocer más sobre la ciencia, la exploración espacial y la Luna.

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En Santiago del Estero, la celebración también tuvo su espacio con la participación de aficionados a la astronomía, que se sumaron a esta iniciativa internacional para compartir una jornada de observación y acercamiento al conocimiento del cielo.

Luna

La propuesta invita a que cada persona pueda participar de la manera que prefiera: asistir a una actividad presencial, sumarse a un encuentro virtual o simplemente observar la Luna desde su propia casa.

La celebración se realiza anualmente durante los meses de septiembre u octubre, cuando la Luna se encuentra cerca de la fase de cuarto creciente, considerada especialmente favorable para la observación nocturna.

Certificado

Uno de los atractivos de esta fase es el terminador lunar, la línea que separa la zona iluminada de la zona nocturna. En ese sector, las sombras permiten apreciar con mayor detalle el relieve de la superficie lunar y sus numerosos cráteres.

Una celebración para acercarse a la ciencia

La Noche Internacional de Observación de la Luna busca unir a personas de distintos lugares del mundo en torno a la observación lunar, la ciencia y la exploración.

Además, la propuesta apunta a generar conciencia sobre los programas de ciencia y exploración lunar de la NASA, acercando conocimientos sobre nuestro satélite y utilizando a la Luna como una puerta de entrada accesible al aprendizaje sobre el espacio.

Otro de sus objetivos es promover el intercambio de historias, fotografías, ilustraciones y otros contenidos inspirados en la Luna, además de incentivar a las personas a continuar observando el cielo y el mundo que las rodea.

La jornada también busca incluir a todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre la Luna y establecer una conexión con ella, ya sea desde espacios al aire libre, sus hogares o mediante actividades desarrolladas en línea.

La iniciativa está patrocinada por la misión Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA y la División de Exploración del Sistema Solar del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, junto con otras instituciones colaboradoras.

De esta manera, Santiago del Estero volvió a sumarse a una celebración de alcance internacional, con aficionados a la astronomía que compartieron el interés por observar la Luna y acercar la ciencia y la exploración espacial a la comunidad.