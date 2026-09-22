Boca debutó con triunfo en la Copa Intercontinental: venció al local en Beijing

El Xeneize tuvo un sólido estreno ante Beijing Royal Fighters, con Francisco Cáffaro y Leonardo Lema como máximos anotadores. El equipo de Nicolás Casalánguida volverá a jugar este jueves ante NBA G League United.

Hoy 18:12

Boca Juniors comenzó con una victoria su participación en la Copa Intercontinental FIBA 2026. El equipo argentino derrotó este martes por 88-78 al local Beijing Royal Fighters, en el National Indoor Stadium de Beijing, y dio un paso importante en el Grupo B del certamen.

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El conjunto argentino construyó su ventaja principalmente durante la primera mitad. Después de cerrar el primer cuarto arriba 24-22, Boca tuvo un gran segundo parcial, que ganó 27-17, para llegar al entretiempo con una diferencia de 16 puntos: 51-35.

Tras el descanso, el Xeneize mantuvo el control del encuentro y llegó a sacar una ventaja de más de 20 puntos. Beijing intentó reaccionar durante el último cuarto, impulsado principalmente por Grant Riller, autor de 24 puntos, pero Boca logró administrar la diferencia y asegurar el triunfo.

Los principales anotadores del conjunto argentino fueron Francisco Cáffaro y Leonardo Lema, ambos con 17 puntos. Cáffaro, además, terminó con 10 rebotes, mientras que Lema aportó 9 rebotes.

También tuvieron una actuación destacada José Vildoza, con 10 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, y Kriss Helmanis, quien sumó 10 unidades. Michael Warren, Nicolás Stenta y Martín Cuello completaron el aporte ofensivo con 8 puntos cada uno.

Por el lado del equipo chino, además de Riller, se destacaron Javonte Cooke, con 12 puntos, y Daishen Nix, con 11. El conjunto local también contó con jugadores estadounidenses con experiencia en la NBA.

El camino de Boca en la Copa Intercontinental

La competencia reúne a seis equipos, divididos en dos grupos de tres. Boca integra el Grupo B junto a Beijing Royal Fighters y NBA G League United, mientras que el Grupo A está compuesto por Rytas, RSSB Tigers y Shanghai Sharks. Los dos mejores de cada zona avanzarán a las semifinales.

El equipo argentino llegó al certamen como campeón de la Basketball Champions League Americas y disputa por primera vez la Copa Intercontinental.

Después de su victoria ante el conjunto chino, Boca tendrá descanso este miércoles y volverá a jugar el jueves 24 de septiembre desde las 8:30 de la mañana, hora argentina, frente a NBA G League United.

El torneo continuará hasta el domingo 27 de septiembre, cuando se disputará la final en Beijing.