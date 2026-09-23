Fernández realizará el Primer Torneo por la Vida para concientizar sobre la donación de órganos

La iniciativa se desarrollará del 25 al 27 de septiembre en el Complejo El Bracho y forma parte del proyecto interinstitucional “Renacer en el Hermano”, que busca promover la solidaridad y la importancia de la donación de órganos y tejidos.

Hoy 20:04

La ciudad de Fernández será escenario del Primer Torneo por la Vida, una propuesta que busca unir al deporte y la concientización en torno a la donación de órganos y tejidos.

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La actividad se llevará adelante los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Complejo El Bracho, con el pádel como disciplina convocante.

El encuentro se enmarca en el proyecto interinstitucional “Renacer en el Hermano”, una iniciativa surgida e impulsada desde el Colegio Nuestra Señora del Rosario en 2007, que actualmente reúne a distintas instituciones de la comunidad fernandense.

Durante las tres jornadas, además del espacio deportivo y de encuentro, se buscará generar instancias de información y reflexión sobre la importancia de la donación de órganos como un acto solidario que puede transformar y salvar vidas.

Del proyecto participan el Colegio Nuestra Señora del Rosario, la Municipalidad de Fernández, el Honorable Concejo Deliberante, la Escuela Piloto N.º 1 MSV, la Escuela Nº 1042 Jorge Llapur, los Jardines de Infantes Municipales, la Escuela San Francisco de Asís, el Club Independiente, el Club Sportivo, el Colegio Secundario Buey Muerto, el Rotary Club Fernández y el Club Amigos de Fernández.

Una propuesta solidaria que une a la comunidad

Desde la organización destacaron que el torneo representa una nueva acción conjunta entre instituciones locales, con el objetivo de fortalecer valores como la solidaridad, la educación y la generación de conciencia.

Además, durante el evento se realizarán sorteos y se invitó a comercios, empresas, instituciones y vecinos que quieran sumarse a colaborar con premios u obsequios.

“Renacer en el Hermano” busca transmitir un mensaje común entre todas las entidades participantes: informarse, hablar sobre la donación y generar conciencia también es una forma de dar vida.