Fuentes destacó la tarea de los jardines de infantes municipales que participaron de la Feria de Ciencia y Tecnología Provincial

La intendente Norma Fuentes y el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Adrián Suárez, recorrieron la muestra de los jardines de infantes municipales que participaron de la 23ª edición de la Feria de Ciencia y Tecnología Provincial, realizada en la explanada del Palacio Municipal.

Hoy 20:19

Los funcionarios dialogaron con docentes, alumnos y familias que se acercaron a conocer los distintos proyectos desarrollados por los pequeños alumnos de los establecimientos dependientes del Servicio Educativo Municipal.

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La propuesta permitió poner en valor el trabajo que se realiza diariamente en las instituciones educativas municipales, promoviendo desde edades tempranas la curiosidad, la creatividad, la experimentación y el interés por la ciencia y la tecnología.

En este sentido, la jefa comunal destacó "el compromiso de los equipos docentes y de los estudiantes, con proyectos en los que buscan solucionar problemáticas de sus barrios, siempre con el acompañamiento de universidades, escuelas técnicas y demás instituciones".

"La educación es la herramienta más importante para promover una sociedad más inclusiva e igualitaria, mediante experiencias en las que la familia y la comunidad también formen parte, contribuyendo al desarrollo integral de los niños y niñas", agregó.

Por su parte, Suárez resaltó que "para la provincia y el municipio, la educación innovadora y de calidad es una prioridad desde la primera infancia, fomentando una ciencia y una tecnología con rostro humano, al servicio de los intereses y de la mejora de la calidad de vida de los vecinos".

Cabe destacar que recibieron un reconocimiento especial los jardines de infantes N° 15 “Isabel Rodríguez de Páez” y N° 18 “Ing. Bruno Volta”, cuyos proyectos fueron seleccionados por el jurado evaluador para representar a la provincia en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, que se realizará en el mes de octubre.

El Jardín N° 15 “Isabel Rodríguez de Páez” participó con el proyecto “Misión Río Dulce: ¡Alerta Bot al rescate!”, una propuesta con eje en la tecnología. Por su parte, el Jardín N° 18 “Ing. Bruno Volta” presentó “Tramas del monte. Descubriendo figuras y patrones en los telares santiagueños”, una iniciativa desarrollada desde un eje de trabajo matemático.

Asimismo, recibieron importantes distinciones el Jardín N° 12 “Arco Iris”, con los proyectos “Panajedrez sachero” y “Cazadores de meteoritos”; el Jardín N° 15 “Isabel Rodríguez de Páez”, con “Midiendo y jugando nuestro patio, vamos ampliando”; y el Jardín N° 22 “Virgen del Carmen”, con el trabajo “Un dique inteligente”.