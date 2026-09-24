El Senado debate la reforma del Banco Central y el recorte de subsidios para las Zonas Frías

La Cámara alta sesiona este jueves desde el mediodía para tratar dos iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Hoy 08:39

El Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves con una agenda que pondrá a prueba los acuerdos alcanzados entre el oficialismo y distintos bloques opositores. Desde el mediodía, la Cámara alta tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto que modifica el régimen de subsidios para las denominadas Zonas Frías.

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El tratamiento de ambas iniciativas llega después de intensas negociaciones entre La Libertad Avanza, bloques dialoguistas y gobernadores, especialmente por las modificaciones al esquema de subsidios al gas. La situación genera incertidumbre sobre la posibilidad de sostener el quórum durante toda la sesión.

En el caso del Banco Central, el Senado introducirá cambios al texto que había recibido media sanción de Diputados. Por ese motivo, si la Cámara alta aprueba la iniciativa con modificaciones, deberá regresar a la Cámara baja para una segunda revisión.

La reforma plantea como uno de sus ejes principales reforzar la autonomía del BCRA y limitar su asistencia financiera al Estado. Entre las modificaciones previstas se encuentra la prohibición del financiamiento directo e indirecto del Tesoro y la restricción para que la entidad compre títulos públicos nacionales en el mercado primario.

El proyecto también establece nuevas reglas para el destino de los resultados del Banco Central. Las ganancias contables o derivadas de diferencias de cambio no podrán ser transferidas libremente al Tesoro, sino que deberán utilizarse prioritariamente para absorber pérdidas, recomponer el patrimonio de la entidad o cancelar deuda pública.

Otro de los puntos que será modificado durante el debate en el Senado está relacionado con la remoción del presidente y de los integrantes del directorio del Banco Central. La versión que había avanzado en Diputados contemplaba una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. La modificación acordada en el Senado apunta a que esa decisión quede en manos de la Cámara alta mediante mayoría absoluta, por lo que este aspecto también obligará a devolver el proyecto a Diputados.

La iniciativa busca además que los nombramientos de autoridades del BCRA enviados en comisión tengan un tratamiento legislativo específico, con el objetivo de incentivar su análisis en las comisiones y posteriormente en el recinto del Senado.

El segundo tema de la jornada será la modificación del régimen de Zonas Frías, un proyecto que genera mayores dificultades para el oficialismo a la hora de reunir los respaldos necesarios.

La iniciativa propone reducir el alcance de la ampliación del régimen de subsidios al gas incorporada durante el gobierno de Alberto Fernández. El beneficio automático quedaría concentrado nuevamente en las regiones que originalmente formaban parte del esquema, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Para el resto de los beneficiarios, el acceso al descuento quedaría condicionado principalmente a criterios vinculados con los ingresos y la situación social de los hogares. También se contemplan situaciones particulares para personas con discapacidad y veteranos de Malvinas.

El nuevo esquema plantea además una modificación en la forma de aplicar el subsidio: el beneficio se trasladaría a la etapa de generación del gas en lugar de aplicarse sobre la distribución, uno de los componentes de mayor incidencia en el costo final de las facturas.

La discusión también está vinculada con los compromisos asumidos por el Gobierno con algunos gobernadores del norte argentino. Durante las negociaciones previas, el Ejecutivo planteó la posibilidad de incorporar “zonas cálidas” y mecanismos de compensación sobre las tarifas eléctricas para determinados distritos.

Ese acuerdo generó diferencias dentro de distintos bloques y convirtió al proyecto en uno de los puntos más sensibles de la sesión. El oficialismo sostiene que cuenta con los votos necesarios, aunque sectores de la oposición y algunos legisladores mantienen reparos sobre el alcance final de la iniciativa.

Las negociaciones para asegurar el respaldo parlamentario tuvieron como uno de sus principales protagonistas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantuvo contactos con gobernadores para intentar garantizar el acompañamiento al proyecto.

De esta manera, la jornada legislativa tendrá dos escenarios diferentes: la reforma del Banco Central tiene encaminada su aprobación, aunque con modificaciones que obligarán a que vuelva a Diputados, mientras que el proyecto de Zonas Frías concentra buena parte de la incertidumbre por la necesidad de sostener los acuerdos alcanzados y garantizar el quórum y los votos durante el debate.