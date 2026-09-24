Furor por la despedida de Messi de la Selección: las entradas se agotaron en menos de dos horas

Miles de hinchas intentaron conseguir un lugar para el partido ante Benín del 6 de octubre en el Monumental. El encuentro tendrá un homenaje especial para el capitán argentino.

Hoy 21:20

La expectativa por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el país quedó reflejada este jueves, cuando las entradas para el amistoso frente a Benín se agotaron en menos de dos horas. La venta comenzó a las 18 a través de Deportick y antes de las 20 ya no quedaban localidades disponibles.

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El partido se disputará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental y será la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección en suelo argentino. La AFA confirmó además que el encuentro formará parte de una serie de tres amistosos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará durante la fecha FIFA.

Antes de ese compromiso, la Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y luego se medirá con Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también en el Monumental. Messi participará del último de esos encuentros, ante Benín.

La venta generó una fuerte demanda desde el mismo momento en que se habilitó la plataforma. Los hinchas pudieron adquirir hasta cuatro entradas generales por persona, mientras que los precios para los partidos ante Burkina Faso y Benín fueron establecidos desde $90.000 para la popular hasta $480.000 para la platea media San Martín y Belgrano.

Los valores definidos por la organización fueron:

Popular: $90.000

$90.000 Menor a popular, de 3 a 10 años: $29.000

$29.000 Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

$180.000 Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

$320.000 Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

$320.000 Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

$450.000 Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

Los menores de entre 3 y 10 años podían acceder a la popular por $29.000, mientras que desde los tres años debían abonar el valor completo de una platea en caso de elegir ese sector. Las personas con discapacidad debían gestionar previamente su ingreso mediante Deportick.

Un homenaje especial para Messi

El duelo ante Benín tendrá además un componente especial por tratarse de la despedida de Messi del público argentino. La AFA prepara un homenaje para el capitán, con la presencia de varios integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Entre los campeones del mundo que participarán del reconocimiento aparecen Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, según la información difundida en la previa del encuentro.

En las últimas semanas, la AFA también presentó la despedida como un momento especial dentro de la historia del capitán. En uno de los materiales difundidos por la entidad se utilizó la frase “Se viene el último tango del 10” para anticipar el homenaje que tendrá lugar en el Monumental.

La camiseta especial que usará Messi

Como parte de la preparación para su despedida, Messi mostró en sus redes sociales una camiseta especial que utilizará durante el encuentro ante Benín.

El diseño mantiene los tradicionales colores celeste y blanco de la Selección Argentina, pero incorpora detalles dorados en el nombre y el número 10, especialmente preparados para la ocasión.

Scaloni contó cómo convenció al capitán

El propio Lionel Scaloni explicó que tuvo un papel importante para que Messi aceptara realizar el homenaje en este momento. El entrenador contó que habló con el capitán y buscó convencerlo de que la despedida debía concretarse ahora.

“Si hay que hacer un homenaje a Messi, hay que hacerlo en este momento”, afirmó Scaloni.

Y agregó: “Puse todo de mi parte para intentar convencerlo de que era ahora, que más adelante no sabía qué podía pasar. Él lo entendió y está bueno”.

Con las localidades agotadas en pocas horas, el 6 de octubre se perfila como una jornada especialmente significativa para el fútbol argentino: Lionel Messi volverá al Monumental para disputar su último partido con la Selección en el país, rodeado por sus compañeros y campeones del mundo que serán parte del homenaje.