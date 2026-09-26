Camioneta vuelca en Jujuy y conductor escapa dejando carga de coca

Un conductor eludió un control en Jujuy y volcó su camioneta, abandonando un cargamento de hojas de coca en el río Yala.

Hoy 02:15

Un incidente de alto impacto tuvo lugar en la provincia de Jujuy cuando una camioneta, que estaba siendo perseguida por efectivos de la Gendarmería Nacional, volcó y cayó al lecho del río Yala. Este suceso, que inicialmente parecía ser un simple accidente vial, se convirtió rápidamente en un tema de investigación de la Justicia Federal debido a la ilegalidad del cargamento que transportaba el conductor.

Según reportes de El Tribuno de Jujuy, la persecución comenzó cuando una camioneta pick up Volkswagen Amarok eludió el puesto de control ubicado en León sobre la ruta nacional N° 9. El conductor, consciente de la ilegalidad de su carga, optó por continuar su fuga en dirección norte-sur, lo que finalmente lo llevó a la ruta provincial N° 4.

Al tomar la curva hacia Los Nogales, la falta de visibilidad y las condiciones del camino jugaron un papel crucial en el desenlace del evento, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo. En un giro desafortunado, la camioneta colisionó con un árbol y volcó, cayendo al río Yala.

Tras el vuelco, el único ocupante de la camioneta logró salir del vehículo y se dio a la fuga, dejando atrás una serie de bultos que contenían hojas de coca en estado natural. Este hallazgo despertó las alarmas entre los gendarmes que habían estado tras su pista, quienes encontraron la camioneta y los bultos dispersos a su alrededor al llegar al lugar del incidente.

Los gendarmes, al identificar el contenido de los bultos, informaron a la Fiscalía federal en la capital jujeña, que ordenó el secuestro del cargamento y la camioneta para continuar con las investigaciones pertinentes. Este tipo de delitos relacionados con el narcotráfico son de gravedad y están sujetos a severas sanciones en el país.

En la mañana siguiente al incidente, el escenario del accidente fue asegurado por el personal de Gendarmería, quienes resguardaron la Volkswagen mientras se planificaba su remoción del río. Los vecinos de la zona expresaron su preocupación por la fuga del sospechoso y se comunicaron entre sí para asegurar sus hogares, temerosos de posibles intromisiones por parte del prófugo.

A pesar de los esfuerzos de los gendarmes por localizar al conductor, al cierre de esta edición no se había confirmado su detención. Este incidente resalta la problemática del tráfico de drogas en la región y la lucha constante de las autoridades por mantener la seguridad en las rutas.