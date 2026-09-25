Olímpico venció a Salta Basket en su último amistoso de pretemporada

El Negro se impuso 89-87 en el Vicente Rosales, consiguió su tercera victoria amistosa y continúa ajustando detalles de cara al comienzo de la Liga Nacional 2026/27.

Hoy 00:22

Olímpico sumó una nueva victoria en su preparación para la próxima temporada de la Liga Nacional. El conjunto bandeño derrotó 89-87 a Salta Basket en el estadio Vicente Rosales y consiguió su tercer triunfo en los amistosos de pretemporada.

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El equipo dirigido por Leo Costa volvió a sumar minutos de competencia y mostró avances en distintos aspectos de su juego, en una etapa en la que el cuerpo técnico continúa buscando ajustar detalles y darle rodaje al plantel.

Para este encuentro, Hall B. Elisias volvió a ser baja, mientras que Jeremías Frontera pudo regresar a la acción luego de ausentarse en los amistosos disputados anteriormente en Frías.

Más allá del resultado, estos partidos le permiten al cuerpo técnico evaluar el funcionamiento del equipo y continuar con la puesta a punto antes del inicio de la competencia oficial.

El próximo desafío será el comienzo de la Liga Nacional 2026/27, donde Olímpico debutará como local frente a Platense, en el estadio Vicente Rosales.