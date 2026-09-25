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Quimsa cerró la pretemporada con una contundente victoria ante Atenas

La Fusión se impuso 80-52 frente al conjunto cordobés en Bell Ville y terminó su preparación de cara al inicio de la Liga Nacional.

Hoy 00:16

Quimsa cerró su preparación de cara a una nueva temporada de la Liga Nacional con una contundente victoria. La Fusión derrotó 80-52 a Atenas de Córdoba en Bell Ville, en el marco del cuadrangular amistoso que se disputó en esa ciudad.

El equipo dirigido por Lucas Victoriano mostró una importante mejoría respecto del encuentro disputado el día anterior y dominó el partido desde el comienzo. Al finalizar el primer tiempo, Quimsa ya se imponía 41-28.

Johnson, con 14 puntos, y Laterza, con 11, fueron los principales anotadores del conjunto santiagueño en el triunfo.

Con este encuentro, la Fusión dio por finalizada su preparación y regresará a los entrenamientos este domingo para comenzar a enfocarse en el debut oficial.

El primer compromiso de Quimsa en la Liga Nacional será el próximo 3 de octubre, cuando reciba a Platense en el estadio Ciudad.

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