La Banda se prepara para un fin de semana caluroso: temperaturas en ascenso para hoy Viernes 25 de septiembre de 2026

Los bandeños se preparan para un fin de semana bajo el sol, con temperaturas que alcanzarán niveles elevados. Se espera un clima cálido y estable en los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, los bandeños disfrutan de un día soleado con una temperatura actual de 20.7 °C, que se siente como 17.7 °C debido a la brisa ligera. La humedad se encuentra en un 42%, lo que hace que el clima sea bastante agradable para las actividades al aire libre.

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Hoy, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 38 °C, lo que representa un incremento significativo en comparación con la mañana. Los bandeños deben estar preparados para un calor intenso durante las horas pico del día.

El viento sopla del norte a una velocidad de 12.2 km/h, contribuyendo a la sensación de calidez que se experimentará en la jornada. Es un buen momento para disfrutar de las actividades al aire libre, pero se recomienda hidratarse adecuadamente.

Para mañana, el pronóstico indica que la temperatura mínima será de 21.7 °C, con un máximo de 36.1 °C. Este clima soleado continuará, lo que sugiere que el fin de semana será perfecto para disfrutar del sol y el aire libre.

El domingo también se presenta con un ambiente cálido, con mínimas de 23.2 °C y máximas que llegarán a 34.5 °C. Los bandeños pueden esperar días luminosos y soleados, ideales para actividades recreativas y familiares.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.