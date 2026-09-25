Tiene 78 años, juega Fortnite y Guinness la reconoció como la streamer más longeva del mundo

Cath Bowie comenzó a transmitir sus partidas en Twitch en 2018, después de que uno de sus nietos dudara de que pudiera reunir espectadores.
A los 78 años, Cath Bowie convirtió una curiosidad familiar en un récord mundial. La mujer, oriunda de Aberdeen, Escocia, fue reconocida por Guinness World Records como la mujer de mayor edad que transmite Fortnite en Twitch, después de varios años compartiendo sus partidas en directo y construyendo una comunidad de más de 24.000 seguidores.
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Su historia con el popular videojuego comenzó en 2017, cuando se interesó por Fortnite después de observar a uno de sus nietos jugar. Aunque posteriormente probó otros títulos, ninguno logró despertar el mismo entusiasmo que el desarrollado por Epic Games.
“Aunque he probado varios otros juegos, nunca encontré la emoción que me da Fortnite”, contó Bowie en declaraciones difundidas por Guinness. Incluso adoptó una definición propia para describir su vínculo con el videojuego: “Me considero más una ‘Fortniter’ que una jugadora”.
Un año después de comenzar a jugar, decidió dar un paso más. En 2018 creó su cuenta de Twitch luego de aceptar un desafío familiar. Uno de sus nietos no confiaba en que una abuela pudiera conseguir espectadores si comenzaba a transmitir sus partidas.
La respuesta de Bowie fue demostrarle que estaba equivocado.
“Como joven, no podía creer que su abuela hiciera algo así y sugirió que nadie se uniría ni me vería”, recordó la escocesa. Desde entonces, mantuvo sus transmisiones durante años y logró reunir una comunidad que actualmente supera los 24.000 seguidores.
Su nombre de usuario también tiene una historia familiar. Su cuenta lleva el nombre grumpygran1948, una denominación que eligió su nieta a modo de broma. Bowie, sin embargo, se encargó de aclarar que el apodo no representa su personalidad.
“Todos saben que no me enfado”, aseguró.
Más allá de las partidas, uno de los aspectos que caracteriza sus transmisiones es el contacto permanente con quienes la siguen. Bowie combina el juego con conversaciones y momentos de interacción con su comunidad, convirtiendo cada emisión en un espacio de encuentro además de una competencia.
Tampoco utiliza las victorias como única medida de su desempeño. Antes de cada partida, se propone un objetivo personal y busca cumplirlo durante el encuentro, una estrategia que, según explicó, le permite mantener la motivación incluso después de tantos años jugando.
“Nunca me sentí decepcionada con mi rendimiento. Lo hago por mí y para conversar con mis adorables seguidores”, sostuvo.
Sus transmisiones pueden extenderse durante varias horas y forman parte de una rutina que mantiene con frecuencia. Para Bowie, la edad nunca representó una razón para abandonar una actividad que disfruta.
“Nunca dejé que mi edad fuera un impedimento”, afirmó. Y aprovechó su experiencia para enviar un mensaje a otras personas mayores interesadas en los videojuegos: “Nunca dejen que la edad los detenga. Si yo puedo hacerlo, ustedes también”.
El reconocimiento de Guinness representa además un logro que durante mucho tiempo consideró prácticamente inalcanzable. Bowie fue incluida en la Gamer’s Edition 2027, la publicación de Guinness World Records dedicada a los videojuegos.
“Siempre se sintió como una meta distante, algo en mi lista de deseos que nunca pensé que lograría”, expresó sobre su aparición en el libro.
La misma edición reúne historias de protagonistas de distintas generaciones. Entre ellas aparece Max Baker, un británico que consiguió un récord mundial cuando tenía apenas 11 años.
En mayo de 2025, en una biblioteca de Penarth, Reino Unido, Baker fue reconocido como el desarrollador de videojuegos más joven en la categoría masculina. Para conseguir la marca, programó por completo su videojuego Gravity Parkour 2.0 en apenas cuatro horas.
El joven contó que disfrutó especialmente el desafío de trabajar contra reloj y de convertir sus propias ideas en un videojuego. “Jugar a un juego que hiciste lo hace dos veces más divertido”, afirmó.
Baker también escribió el prólogo de Gamer’s Edition 2027 y describió su participación como “un sueño hecho realidad”.
Así, las historias de Cath Bowie y Max Baker quedaron reunidas en una misma edición de Guinness: dos jugadores separados por varias generaciones, pero unidos por una misma pasión por los videojuegos y por haber convertido esa afición en un récord mundial.