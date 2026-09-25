Accidente en la Ruta 157: una pareja de Frías chocó contra un animal a la altura de Recreo

Una mujer resultó herida y fue trasladada al Hospital de Recreo. El conductor también sufrió golpes. Ambos se encuentran fuera de peligro.

Hoy 11:57

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este jueves sobre la Ruta Nacional 157, aproximadamente a un kilómetro de la localidad de Recreo, Catamarca, y tuvo como protagonistas a una pareja oriunda de Frías.

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El hecho ocurrió alrededor de las 5:30, cuando la pareja se trasladaba en automóvil con destino a la provincia de Buenos Aires. Por circunstancias que son materia de investigación, el vehículo impactó contra un animal que se encontraba sobre la calzada.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las condiciones propias de la madrugada podrían haber dificultado la advertencia del animal sobre la ruta.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió heridas y golpes y debió ser trasladada al Hospital de Recreo, donde recibió asistencia médica. El conductor, de apellido Sisnero, también sufrió golpes producto del choque.

Según los primeros datos, ambos se encuentran fuera de peligro.

El impacto provocó importantes daños en el automóvil, principalmente en toda la parte delantera, que quedó severamente afectada tras la colisión.

El hecho ocurrió en un tramo de la Ruta Nacional 157 donde la presencia de animales sueltos representa un riesgo para quienes circulan, especialmente durante la madrugada, cuando las condiciones de visibilidad pueden dificultar la detección de obstáculos sobre la calzada.

El siniestro se produjo a aproximadamente un kilómetro de Recreo, en Catamarca, y las circunstancias del hecho son materia de las actuaciones correspondientes.