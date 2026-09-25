Tras una sanción a Sainz, Colapinto largará 9° en el GP de Azerbaiyán

El argentino había finalizado décimo en la clasificación, pero dos horas después ganó una posición en la grilla por una penalización de cinco puestos al piloto español.

Hoy 18:09

Franco Colapinto volvió a meterse entre los diez mejores de una clasificación de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine terminó 10° en pista este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán, aunque finalmente largará desde el noveno puesto.

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El cambio se produjo aproximadamente dos horas después de terminada la clasificación, cuando los comisarios deportivos resolvieron sancionar a Carlos Sainz con cinco posiciones en la grilla por no haber reducido suficientemente la velocidad durante un sector con bandera amarilla.

De esta manera, Colapinto avanzó del décimo al noveno cajón, mientras que Oliver Bearman también ganó una posición y quedó décimo para la largada.

¿Por qué sancionaron a Carlos Sainz?

Luego de la clasificación, Sainz fue citado por los comisarios deportivos por una posible infracción durante un período de banderas amarillas. El español compareció acompañado por un representante de Williams y posteriormente se analizaron imágenes, tiempos, telemetría, comunicaciones por radio y registros de su cámara a bordo.

Según el fallo, había banderas amarillas en los sectores de control 4 y 5, después de la curva 2 y en la aproximación a la curva 3. Además, Williams había advertido por radio al español sobre la situación.

Los comisarios determinaron que la telemetría mostraba una reducción de velocidad de Sainz en el sector 5, pero no una reacción suficiente en el sector 4. Incluso establecieron que el piloto había registrado allí su mejor tiempo de la sesión.

Por esa razón, consideraron que Sainz no redujo suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla y le aplicaron la sanción establecida para este tipo de infracciones durante una clasificación: cinco posiciones en la parrilla.

Además, recibió dos puntos de penalización en su licencia, con lo que acumula cuatro dentro del período correspondiente.

Colapinto había terminado décimo en pista

Antes de conocerse la sanción, Colapinto se había quedado con algo de bronca por no poder aprovechar plenamente su llegada a la Q3. En su primer intento lanzado, bloqueó y se pasó en la curva 15, lo que afectó sus neumáticos y le impidió completar una vuelta competitiva.

El argentino consiguió realizar posteriormente un giro cronometrado y marcó 1m44s963, registro con el que terminó décimo en pista.

A pesar del inconveniente, Franco consiguió su sexta aparición en una Q3 desde que compite en Fórmula 1 y la quinta de la temporada.

Finalmente, la penalización aplicada a Sainz modificó la parrilla y le permitió avanzar un lugar. Así, Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán, con Pierre Gasly, su compañero en Alpine, partiendo desde la séptima posición.