Condenaron a siete años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina de 15 años

El hecho ocurrió en diciembre de 2025, cuando el acusado se trasladaba en motocicleta junto a la adolescente y se desvió hacia una zona montuosa. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado.

Hoy 20:07

Un hombre fue condenado a siete años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su sobrina, una adolescente de 15 años, en un hecho ocurrido en jurisdicción de La Banda.

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La sentencia se resolvió durante una audiencia de juicio abreviado, en la que la fiscal Ana Azar, junto a la instructora Nahir Basbús, de la Unidad de Abuso Sexual Banda, acordaron con la defensa del acusado la pena por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, el episodio ocurrió durante la madrugada del 29 de diciembre de 2025. El acusado y su sobrina se trasladaban en una motocicleta con el propósito de cargar combustible y posteriormente buscar a un primo.

En esas circunstancias, el hombre se desvió del recorrido y se dirigió hacia una zona montuosa, donde abusó sexualmente de la adolescente.

Tras el hecho y en el marco de la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, el acusado fue detenido al día siguiente. Desde entonces avanzaron las actuaciones judiciales que derivaron en el acuerdo presentado ante la Justicia.

Durante la audiencia, la Fiscalía y la defensa expusieron los términos del juicio abreviado ante la jueza de Control y Garantías Luciana Oyola, quien homologó el acuerdo y condenó al acusado a siete años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal.