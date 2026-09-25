Un mensaje que ilusiona: AFA confirmó que comenzaron las charlas para renovar a Scaloni

El entrenador se reunió con Claudio Tapia en el predio de Ezeiza y ya comenzó a delinearse su continuidad al frente de la Selección Argentina, con una propuesta que contemplaría extender el vínculo más allá de la próxima Copa América.

Hoy 20:37

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes que comenzaron las conversaciones entre su presidente, Claudio Tapia, y Lionel Scaloni para avanzar en la renovación del contrato del entrenador de la Selección Argentina. La entidad publicó una imagen del encuentro que ambos mantuvieron en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

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“Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, comunicó oficialmente la AFA.

La confirmación se produjo después de que Scaloni dejara abierta la puerta a dialogar sobre su futuro. Su actual contrato vence en diciembre y, tras la final del Mundial 2026, había expresado dudas sobre su continuidad. Sin embargo, en los últimos días manifestó públicamente su predisposición a reunirse con el presidente de la entidad.

Aunque todavía no existe un acuerdo oficial, la propuesta que trascendió contempla un vínculo de dos años, hasta la Copa América 2028, con una opción para extenderlo por otros dos y llevarlo hasta el Mundial 2030.

La negociación se desarrolla mientras la Selección Argentina prepara una nueva serie de amistosos. El equipo dirigido por Scaloni enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, en el marco de la próxima fecha internacional.

La convocatoria para esos compromisos también mostró una fuerte presencia de futbolistas jóvenes. Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Matías Soulé, Valentín Gómez y Equi Fernández volvieron a formar parte de la lista, mientras que Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada recibieron su primera convocatoria.

La intención de darle continuidad al proceso también aparece reflejada en las declaraciones de distintos integrantes del plantel. Emiliano Martínez señaló que respetarán la decisión que tome el entrenador, mientras que Cristian Romero manifestó que esperan que continúe al frente del seleccionado.

En el mismo sentido se expresaron Leonardo Balerdi, Nicolás Paz y Franco Mastantuono, quienes destacaron el trabajo realizado por Scaloni y dejaron en claro su deseo de que permanezca al frente de la Albiceleste.

Con las conversaciones ya iniciadas, el futuro del entrenador comenzó a tomar una nueva dirección y las próximas reuniones entre la AFA y Scaloni serán determinantes para avanzar hacia la definición de su nuevo vínculo.