Franco Colapinto afronta desde el 9° puesto el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino de Alpine buscará aprovechar una buena posición de largada tras volver a meterse en la Q3. Había clasificado décimo, pero avanzó un lugar en la grilla por una sanción a Carlos Sainz.

Hoy 07:10

Franco Colapinto afrontará este sábado desde las 8 una nueva prueba en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Azerbaiyán, donde partirá desde el noveno lugar de la grilla tras una positiva clasificación en el circuito callejero de Bakú.

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El argentino había finalizado 10° en pista durante la clasificación, pero posteriormente avanzó una posición debido a una sanción aplicada a Carlos Sainz. De esta manera, tendrá por delante una buena oportunidad para pelear desde el inicio entre los diez primeros.

Colapinto consiguió un registro de 1m44s963 en la Q3, instancia a la que logró acceder después de superar por apenas seis milésimas el corte de la Q2.

La actuación significó además su sexta presencia en una Q3 desde que compite en Fórmula 1 y la quinta de la temporada, confirmando el buen rendimiento mostrado durante el fin de semana en Azerbaiyán.

El error que le impidió quedar más arriba

Colapinto llegó a la última parte de la clasificación con posibilidades de avanzar todavía más posiciones. Sin embargo, durante su primer intento lanzado bloqueó los neumáticos y se pasó en la curva 15.

La maniobra afectó el estado de sus neumáticos y condicionó su siguiente intento. Pese a lograr completar una vuelta, no pudo mejorar lo suficiente y terminó décimo.

Horas después, la situación cambió. Los comisarios deportivos resolvieron penalizar a Sainz con cinco posiciones en la grilla por considerar que no redujo suficientemente la velocidad en un sector donde se exhibían banderas amarillas.

La sanción hizo que Colapinto pasara del décimo al noveno puesto, mientras que Oliver Bearman ascendió al décimo lugar.

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, partirá séptimo, por lo que los dos autos del equipo francés comenzarán la carrera dentro del top 10.

Russell larga desde la pole

La primera posición de la grilla será para George Russell, quien consiguió la pole con Mercedes tras marcar 1m42s526. A su lado partirá Charles Leclerc con Ferrari, mientras que Oscar Piastri ocupará el tercer lugar.

Así largarán en el GP de Azerbaiyán

George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

Así, Colapinto partirá desde la quinta fila y dentro de la zona de puntos, con el objetivo de capitalizar su posición de largada y completar un buen Gran Premio en las calles de Bakú.