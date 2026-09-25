Independiente BBC cayó ante Salta Basket en su primer amistoso de pretemporada

El conjunto santiagueño perdió por 92-71 como local en su primera prueba de preparación rumbo a la Liga Argentina de Básquetbol 2026/27. Federico Gobetti, con 14 puntos, fue la figura del conjunto salteño.

25/09/2026

Independiente BBC continúa con su preparación de cara a la Liga Argentina de Básquetbol 2026/27 y este viernes disputó su primer amistoso de pretemporada. El equipo dirigido por Javier Montenegro cayó como local por 92-71 ante Salta Basket.

El encuentro representó la primera prueba para el conjunto santiagueño a más de un mes de su debut oficial en la competencia. Federico Gobetti, con 14 puntos, fue la figura del equipo ganador.

El partido comenzó con un trámite parejo y de alta intensidad. Ambos entrenadores aprovecharon el carácter amistoso del encuentro para realizar numerosas rotaciones y darle minutos a buena parte de sus planteles.

Independiente sufrió durante el primer cuarto la lesión de Machuca, una baja que se sumó a la ausencia de Díaz, quien no pudo estar por un cuadro gripal.

A pesar de las dificultades, el goleo del conjunto santiagueño estuvo repartido durante los primeros 20 minutos, con nueve de sus doce jugadores aportando puntos. En Salta Basket, Givens y González lograron hacerse fuertes en la pintura.

El conjunto visitante consiguió establecer una diferencia antes del descanso y se fue al entretiempo con una ventaja de 55-44.

Salta marcó diferencias en el segundo tiempo

Tras el descanso, el equipo dirigido por Ariel Rearte consiguió inclinar definitivamente el desarrollo a su favor. El partido aumentó en intensidad física y Salta aprovechó la profundidad de su plantel ante las ausencias que condicionaron a Independiente.

José y Diego Peralta, junto con Cabrera en la conducción, fueron importantes para el visitante. Del lado santiagueño, Stanic asumió protagonismo en ataque y Amicucci fue uno de los principales sostenes para intentar mantener al equipo en partido.

La diferencia terminó consolidándose durante el último cuarto y Salta Basket cerró el amistoso con una victoria por 92-71.

Para el conjunto salteño fue su segunda presentación amistosa en Santiago del Estero en 48 horas, luego de haber enfrentado previamente a Olímpico, encuentro que perdió por apenas dos puntos.

Independiente, por su parte, continuará con su puesta a punto con la mirada puesta en el comienzo de una nueva temporada de la Liga Argentina.