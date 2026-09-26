Preocupación por Daniel Osvaldo: sufrió un derrame pleural y permanece en terapia intensiva

El exfutbolista de 40 años fue intervenido quirúrgicamente tras ingresar a un hospital de Llavallol. Su estado es delicado y permanece con pronóstico reservado.

Hoy 00:29

El exfutbolista Daniel Osvaldo atraviesa un delicado cuadro de salud y permanece internado en terapia intensiva luego de sufrir un derrame pleural derecho. El exdelantero debió ser sometido a una intervención quirúrgica y su pronóstico es reservado.

Osvaldo, de 40 años, ingresó durante la noche del jueves a un hospital público de Llavallol, luego de haber atravesado varios días de malestar. Según la información difundida por distintos medios, fue su hermana quien lo encontró en su domicilio de Banfield y gestionó la asistencia médica.

Tras ser evaluado por los profesionales, se determinó que presentaba un derrame pleural y fue intervenido quirúrgicamente. Desde entonces permanece bajo cuidados intensivos y con seguimiento permanente.

Hasta el momento, el hospital no difundió un parte médico oficial sobre la evolución del exjugador. Los detalles conocidos fueron difundidos inicialmente por el programa LAM y posteriormente replicados por distintos medios.

Durante el ciclo televisivo se indicó que los médicos habrían realizado una resección de tejido pulmonar. Sin embargo, esos datos no fueron confirmados oficialmente por la institución sanitaria.

La trayectoria de Daniel Osvaldo

Osvaldo se retiró del fútbol profesional en julio de 2020, cuando formaba parte de Banfield. A lo largo de su carrera tuvo pasos por clubes de Argentina y Europa.

Entre otros equipos, vistió las camisetas de Boca, Huracán, Banfield, Juventus, Roma, Inter, Porto, Southampton, Espanyol, Bologna, Lecce, Fiorentina y Atalanta. Además, representó internacionalmente a la Selección de Italia.

Tras dejar el fútbol, también continuó vinculado a la música y tuvo distintas apariciones públicas y mediáticas.

En las últimas semanas había vuelto a participar de entrevistas relacionadas con su carrera deportiva y estaba previsto que formara parte de actividades públicas durante los próximos días.

Por estas horas, la atención permanece centrada en su evolución clínica mientras continúa internado en terapia intensiva.