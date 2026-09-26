River y Vélez se midieron en Ezeiza y protagonizaron un amistoso lleno de goles

El Millonario y el Fortín aprovecharon el parate por la fecha FIFA para disputar un encuentro de preparación.

Hoy 13:12

River y Vélez aprovecharon el fin de semana sin competencia oficial por la fecha FIFA y se enfrentaron este sábado en un amistoso disputado en el predio que el Millonario tiene en Ezeiza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro terminó con un marcador de 3-2 a favor de River, en un partido que tuvo cinco goles y sirvió a ambos entrenadores para mantener el ritmo de sus planteles durante el parate.

Para el equipo conducido por Leonardo Ponzio marcaron Sebastián Driussi, Ángel Correa y Lucas Beltrán, mientras que Juan Cruz Policella y Matías Arias convirtieron para el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Los equipos que salieron a la cancha

Ponzio dispuso como formación inicial a Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera y Tomás Galván; Ángel Correa; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Del lado de Vélez, Barros Schelotto puso en cancha a Facundo Sanguinetti; Joaquín García, Lisandro Magallán, Leo Cristaldo y Elías Gómez; Luca Feler, Lucas Robertone y Matías Arias; Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella y Ronaldo Martínez.

Ambos técnicos realizaron modificaciones durante el encuentro para darle minutos a distintos futbolistas.

Las ausencias de River

Uno de los que no pudo participar fue Tobías Andrada, quien continúa recuperándose de la lesión que sufrió en la derrota frente a Huracán. En aquel partido tampoco pudo completar el encuentro Thiago Almada.

Otro de los ausentes fue Aníbal Moreno, quien continúa con su puesta a punto y todavía no tiene una fecha definida para regresar a las canchas.

River y Vélez habían acordado disputar un amistoso a partir de una cláusula relacionada con el pase de Andrada, aunque este encuentro no tuvo relación directa con esa condición incluida en la transferencia.

Pellegrini, baja en Vélez

En el Fortín tampoco estuvo Matías Pellegrini, quien arrastra una sobrecarga en el muslo derecho. Según informó el club, Barros Schelotto decidió preservarlo por precaución.

Además, Vélez comunicó que Alex Verón y Simón Prima evolucionan favorablemente de sus respectivas lesiones y podrían recibir el alta durante la próxima semana.

El amistoso permitió así que ambos equipos sumaran minutos de competencia mientras esperan el regreso de la actividad oficial de la Liga Profesional.