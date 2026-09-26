En un partidazo y show de goles, España venció a Inglaterra en Wembley por la Nations League

El actual campeón del mundo sacó chapa y se impuso por 3 a 2 como visitante por la primera jornada del Grupo 3.

Hoy 17:45

España volvió a mostrar carácter y jerarquía. En un partidazo disputado en Wembley, el vigente campeón del mundo remontó ante Inglaterra y se quedó con un triunfo por 3 a 2 en el debut por el Grupo 3 de la Liga A de la Nations League.

El equipo de Luis de la Fuente comenzó en ventaja prácticamente desde el vestuario gracias a Lamine Yamal, pero Inglaterra logró reaccionar y dio vuelta el marcador con tantos de Anthony Gordon y Harry Kane.

La Roja había salido a jugar con ocho de los once futbolistas que fueron titulares en la final del Mundial frente a la Selección Argentina, aunque durante varios pasajes mostró problemas defensivos y permitió que el conjunto dirigido por Thomas Tuchel creciera en el encuentro.

El momento más delicado para España llegó cuando Inglaterra tuvo la posibilidad de ponerse 3-1. Kane dispuso de un penal, pero su remate terminó estrellándose en el travesaño y mantuvo con vida al conjunto visitante.

A partir de allí, De la Fuente movió el banco y encontró la respuesta que buscaba. Los ingresos de Álex Baena y Mikel Oyarzabal le devolvieron mayor capacidad de asociación y control de pelota a España.

Baena necesitó apenas cinco minutos en cancha para marcar el 2-2 con un remate desde el borde del área. Con el empate, el trámite volvió a equilibrarse y ambos equipos comenzaron a cuidarse más después de los errores defensivos que habían protagonizado.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia la igualdad, apareció Oyarzabal. El delantero definió con categoría ante el arquero Trafford y estableció el 3-2 definitivo para España.

En el tramo final, La Roja recuperó una de sus principales características: la posesión y circulación de la pelota. Inglaterra buscó desesperadamente el empate, pero apenas consiguió inquietar a Unai Simón con un disparo de Jude Bellingham.

Con esta victoria, España comenzó con el pie derecho su participación en la Nations League y, además, extendió a 39 partidos su racha invicta, consolidando un registro histórico a nivel de selecciones.

El encuentro también tuvo un condimento especial para Argentina: España e Inglaterra fueron los últimos dos adversarios de la Albiceleste y volvieron a cruzarse ahora en un duelo cargado de emociones en Wembley.