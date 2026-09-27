Domingo 27 de septiembre de 2026: La Banda vive un clima caluroso con días soleados a la vista

La Banda, Santiago del Estero, vive un clima nublado en la actualidad, pero se anticipan días soleados y calurosos. Los bandeños deben prepararse para temperaturas que ascenderán notablemente en los próximos días.

Hoy 08:12

En La Banda, Santiago del Estero, el clima actual se presenta nublado, con una temperatura de 25 °C y una sensación térmica de 24.7 °C. La humedad se mantiene en un 62%, y el viento sopla a 14.4 km/h desde el suroeste, creando un ambiente fresco para los bandeños durante la mañana.

Sin embargo, para el día de hoy, se espera un cambio radical en las condiciones climáticas. El pronóstico indica que el sol brillará intensamente, llevando la temperatura a un máximo de 37.8 °C, con una mínima que rondará los 24.3 °C. Los bandeños deberán estar atentos a la intensidad del calor.

El lunes 28 de septiembre también se anticipa un día soleado, aunque las temperaturas serán ligeramente más frescas. La mínima se pronostica en 21.3 °C, y la máxima alcanzará los 34.4 °C, ofreciendo un respiro en comparación con el día anterior.

El martes 29 de septiembre, el clima cambiará nuevamente, con un pronóstico cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 20.3 °C de mínima y 27.3 °C de máxima, lo que proporcionará un alivio a los bandeños después de los intensos días de calor.

En resumen, el clima de La Banda para hoy Domingo 27 de septiembre de 2026, se presentará soleado con máximas de 37.8 °C y mínimas de 24.3 °C, mientras que los próximos días seguirán en la misma línea, con un lunes soleado y un martes nublado que traerá temperaturas más frescas.

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