La argentina Ailín Pérez venció a la brasileña Dumont en UFC

Pérez extendió a siete su racha de victorias consecutivas en la división de peso gallo y ahora buscará pelear por el título. La desafiante respuesta tras recibir preservativos de su rival.

Hoy 10:30

La argentina Ailín Pérez venció por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont en la pelea coestelar de UFC Vegas 121, disputada en el UFC Apex de Las Vegas. Los tres jueces entregaron tarjetas de 29-28 para la peleadora de Hurlingham (zona oeste de Buenos Aires), que extendió a siete su racha de victorias consecutivas en la división de peso gallo.

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El combate tuvo un contexto de tensión desde el pesaje oficial, cuando Dumont lanzó preservativos y billetes hacia Pérez durante el careo. La brasileña también la había cuestionado por su actividad fuera del octágono. La argentina respondió entonces: “Dame, dame, está bien. Chicos, usen preservativos”.

Dentro de la jaula, Pérez tomó la iniciativa en el primer asalto. Dumont resistió los primeros intentos de derribo, aunque la argentina consiguió llevarla al suelo después de interceptar una patada y trabajó desde una posición superior.

La brasileña tuvo su mejor pasaje en el segundo round. Aplicó un derribo y conectó golpes de izquierda que dañaron el rostro de Pérez. En el cierre de ese asalto, la argentina buscó responder con un golpe giratorio. El tercer capítulo tuvo intercambios a distancia y momentos favorables para Dumont. Pérez terminó el combate con presión sobre la reja, una rodilla al cuerpo y una izquierda antes de la bocina. Esas acciones precedieron el fallo unánime que le dio la victoria.

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El anuncio de los jueces dejó dos momentos llamativos. El primero fue la reacción de Dumont, quien se mostró incrédula y muy molesta por la decisión. Posteriormente, Pérez celebró frente a ella con un baile. La brasileña reaccionó y la seguridad de la organización intervino para separarlas. Luego de la pelea, la argentina se refirió a los cuestionamientos que recibió durante la previa. “Me trató de prostituta, ¿qué querían que hiciera?”, declaró Pérez.

En otra intervención, la peleadora argentina ironizó sobre el episodio del pesaje y defendió su desempeño dentro del octágono. “Norma, quédate ahí, chica. No llegué a ponerme los condones que me lanzaste; puede que estés embarazada de mí”, dijo. Pérez también reconoció el impacto de los golpes de su rival. “Ella acertó buenos golpes, estuve mareada toda la pelea. No hay excusas, técnicamente le gané, soy la mejor”, afirmó.

Con el resultado en Las Vegas, Fiona alcanzó siete victorias consecutivas en la categoría de 135 libras, la segunda mejor racha en la historia del peso gallo, solo detrás de las nueve obtenidas por la refentente de la división Amanda Nunez.

La serie de triunfos de la argentina comenzó el 15 de julio de 2023, con un triunfo por decisión ante Ashlee Evans-Smith. Luego obtuvo victorias frente a Lucie Pudilová y Joselyne Edwards. En septiembre de 2024, venció por sumisión a Darya Zheleznyakova. La racha también incluyó triunfos ante Karol Rosa, Macy Chiasson y Dumont. La luchadora de 31 años, cuenta con un registro profesional de 14 victorias y dos derrotas.

Tras el fallo ante Dumont, Ailín Pérez planteó su intención de pelear por el título de la división. “Di lo mejor de mí y trabajé muy duro. Soy la mejor y estoy esperando mi oportunidad por el cinturón”, sostuvo. En la entrevista posterior al combate, Pérez volvió a referirse a sus aspiraciones: “Fiona la campeona, estoy esperando la oportunidad titular, 7-0 papá”. En el caso de que se concrete su pedido, deberá enfrentarse a Kayla Harrison, quien actualmente es la duela del título.

Del otro lado, la brasileña manifestó su desacuerdo con la decisión unánime. Dumont publicó un video en las redes en el que decía que había ganado el segundo y el tercer asalto, y afirmó que Pérez necesitó atención médica después de la pelea. “Para mí fue uno de los más absurdos que vi en MMA. Para mí fueron claros el segundo y tercer round”, expresó Dumont.

La peleadora brasileña añadió: “La gente no ve nada, ella acabó en el hospital con puntos en la cara. Fue directo al hospital. Ella no hizo nada en el tercer round”. Dumont sostuvo que su rival buscó resistir hasta el final del combate. “Yo estoy tranquila, consciente que gané esa pelea, sin dudas y ella lo sabe. Incluso estaba desesperada para que llegue el final”, afirmó.